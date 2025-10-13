加薩停火第4天 和平進程一次看

（法新社加薩走廊13日電） 加薩停火協議13日邁入第4天，接下來預計將看到以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）進行換囚，美國與埃及領袖另將主持峰會，尋求為兩年戰火後開闢和平之路。

美國總統川普（Donald Trump）12日深夜從華府啟程前往以色列和埃及，預計13日與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持在紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）舉行的加薩和平峰會。

以下為法新社彙整的和平進程：

● 換俘行動

加薩和平協議的核心在於以哈是否履行人質與囚犯交換協議。哈瑪斯將釋放他們2023年10月7日突襲以色列時擄走的人質，條件是以色列釋放境內關押的巴勒斯坦囚犯。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發言人表示，預計13日清晨紅十字會（Red Cross）就會接收所有20名在世人質，早於川普促成協議協議設下的正午期限。

發言人指出，一旦確認人質皆全數跨越邊境返抵以色列，就會啟動巴勒斯坦囚犯的釋放程序。

至於多達20多具的人質遺體預料不會在同一天全數歸還。一份停火文件指出，若遺體未於72小時內移交，將依協議另行處理。

以色列12日說明，若遺體未於13日歸還，將由「一個國際機構」協助搜尋。

另一方面，依據停火協議，以色列將釋放250名巴勒斯坦囚犯與1700名自戰爭爆發後被軍方帶離加薩、未正式起訴者。

● 加薩峰會

川普與塞西13日在埃及夏姆錫克共同主持加薩和平峰會，預計全球20多國的領袖將與會。

埃及總統府表示，此次峰會旨在「終結加薩戰爭，強化促進中東和平穩定的努力，為區域安全開啟新篇章」。

埃及外交部12日指出，這場「歷史性」會議預料將簽署「結束加薩戰爭的文件」。

外交消息人士指出，峰會上簽署保證文件的將為參與斡旋的美國、埃及、卡達，也可能包括土耳其。

然而，交戰的以色列和哈瑪斯均不出席。

預計與會的領袖包括聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），加拿大則由總理卡尼（Mark Carney）代表。

埃及表示共有21國參與，預料派出代表團的還包括歐洲聯盟（EU）、阿拉伯聯盟（Arab League）、阿拉伯聯合大公國、阿曼、巴基斯坦、印尼、印度與德國等。

伊朗雖受邀，但13日已對外表示總統和外交部長均不會出席。

● 加薩人道援助將大幅增加

多個人道組織指出，正準備大規模運送援助品進入加薩走廊，尤其是極缺的糧食。

根據法新社記者現場目擊，12日有超過200輛載運救援物資的卡車在加薩走廊以南的克瑞沙洛（Kerem Shalom）關卡卸貨，其中包括6輛柴油車與5輛運送瓦斯的卡車，之後空車返回埃及境內。