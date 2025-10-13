不斷更新｜累計 9 名議員宣布棄選立法會
加薩停火第4天 和平進程一次看
（法新社加薩走廊13日電） 加薩停火協議13日邁入第4天，接下來預計將看到以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）進行換囚，美國與埃及領袖另將主持峰會，尋求為兩年戰火後開闢和平之路。
美國總統川普（Donald Trump）12日深夜從華府啟程前往以色列和埃及，預計13日與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持在紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）舉行的加薩和平峰會。
以下為法新社彙整的和平進程：
● 換俘行動
加薩和平協議的核心在於以哈是否履行人質與囚犯交換協議。哈瑪斯將釋放他們2023年10月7日突襲以色列時擄走的人質，條件是以色列釋放境內關押的巴勒斯坦囚犯。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發言人表示，預計13日清晨紅十字會（Red Cross）就會接收所有20名在世人質，早於川普促成協議協議設下的正午期限。
發言人指出，一旦確認人質皆全數跨越邊境返抵以色列，就會啟動巴勒斯坦囚犯的釋放程序。
至於多達20多具的人質遺體預料不會在同一天全數歸還。一份停火文件指出，若遺體未於72小時內移交，將依協議另行處理。
以色列12日說明，若遺體未於13日歸還，將由「一個國際機構」協助搜尋。
另一方面，依據停火協議，以色列將釋放250名巴勒斯坦囚犯與1700名自戰爭爆發後被軍方帶離加薩、未正式起訴者。
● 加薩峰會
川普與塞西13日在埃及夏姆錫克共同主持加薩和平峰會，預計全球20多國的領袖將與會。
埃及總統府表示，此次峰會旨在「終結加薩戰爭，強化促進中東和平穩定的努力，為區域安全開啟新篇章」。
埃及外交部12日指出，這場「歷史性」會議預料將簽署「結束加薩戰爭的文件」。
外交消息人士指出，峰會上簽署保證文件的將為參與斡旋的美國、埃及、卡達，也可能包括土耳其。
然而，交戰的以色列和哈瑪斯均不出席。
預計與會的領袖包括聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），加拿大則由總理卡尼（Mark Carney）代表。
埃及表示共有21國參與，預料派出代表團的還包括歐洲聯盟（EU）、阿拉伯聯盟（Arab League）、阿拉伯聯合大公國、阿曼、巴基斯坦、印尼、印度與德國等。
伊朗雖受邀，但13日已對外表示總統和外交部長均不會出席。
● 加薩人道援助將大幅增加
多個人道組織指出，正準備大規模運送援助品進入加薩走廊，尤其是極缺的糧食。
根據法新社記者現場目擊，12日有超過200輛載運救援物資的卡車在加薩走廊以南的克瑞沙洛（Kerem Shalom）關卡卸貨，其中包括6輛柴油車與5輛運送瓦斯的卡車，之後空車返回埃及境內。
其他人也在看
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈
【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。Bloomberg ・ 1 天前
中國要求美國不要動輒以高額關稅進行威脅 呼籲進行更多對話
【彭博】— 中國就美國總統特朗普針對北京的最新舉措作出回應，稱美國應該停止以高額關稅進行威脅，並呼籲通過對話解決分歧。Bloomberg ・ 1 天前
美國第一夫人一直與普京保持直接聯繫
根據《CNN》報導，美國第一夫人梅蘭妮亞 · 特朗普透露，她數月來一直與俄羅斯總統普京保持直接聯繫，進行秘密外交活動，協助因俄烏衝突而流離失所的兒童與家人團聚。鉅亨網 ・ 1 天前
美國政府關門第十天 特朗普政府首度啟動大規模裁員
綜合外媒報導，美國政府關門進入第 10 天，白宮周五 (10 日) 宣布啟動「大規模裁員」(Reduction in Force, RIF)，成為現代歷次停擺中首次越過無薪假 (Furlough)，直接解雇聯邦員工。白宮管理與預算局（OMB）局長伏特(Russell Vought) 在社群平台發文表示：「裁員已經開始。」官員證實，裁員規模龐大，雖然確切人數尚未公開，但已有數千名員工受到影響。鉅亨網 ・ 2 天前
北韓新式「核武」亮相 可打擊美國任意地點
北韓在紀念朝鮮勞動黨成立 80 週年的閱兵式上，公開展示了新型洲際彈道導彈「火星 - 20」，官方稱其為該國「最具威力」的核武器。鉅亨網 ・ 1 天前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 5 小時前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
美國民調公司：中國是世界上最安全國家之一、超越美國
蓋洛普最新《2025 年全球安全報告》顯示，中國是全球最安全國家之一，居民安全感位列第三，法律與秩序指數名列第四；美國居民安全感落後，性別差距明顯。鉅亨網 ・ 1 天前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 1 天前
日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？
日本大阪世博將於明天閉幕，官方宣布營運利潤料達230億至280億日元（最多14.3億港元），成功由虧轉盈，門票收入以外的週邊商品銷售金額突破800億日圓（約41億港元）。除了官方吉祥物「脈脈」高人氣，原來還有一樣試驗產品爆紅，就是世博展出的「未來人類洗澡機」，日前研發商已宣布量產，會否為浴室設備領域帶來類似OSIM天王椅那般的市場潮流Yahoo財經 ・ 1 天前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 9 小時前
鑽石能跟金價一同重回巔峰？專家這樣說
國際金價上周二 (7 日) 歷史性突破每盎司 4000 美元大關，年內累計漲幅超 50%、飆升近 1400 美元，創下幾十年來最強勁牛市。這波黃金熱潮不僅推高成品金飾價格，更意外帶火了鑽石市場，「金鑲鑽」飾品因性價比優勢走俏，外界也因此想說鑽石能否跟著黃金重回巔峰。鉅亨網 ・ 5 小時前
中美關係緊張累港股 恒指半日挫逾900點跌穿26000關
美國總統特朗普要脅對中國貨品加徵100%關稅引發美股動盪，納斯達克中國金龍指數上周五（10日）跌6.1%。中國商務部指稀土出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。特朗普其後貼文安撫市場情緒，美股期貨反彈。港股早市低開，恒生指數 (^HSI) 低開656點或2.5%報25634點，中午收市跌916點報25373點，國企指數 中午收跌326點報9032點，恒生科技指數 (HSTECH.HK) 跌284點報5975點。Yahoo財經 ・ 2 小時前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟
中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。信報財經新聞 ・ 9 小時前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
周奕瑋衝出香港登越南新聞 翻譯內容後爆笑 網民：贏咗99%越南人
日本旅遊達人周奕瑋（Jarvis）以「日本通」身份主持日本旅遊節目《周遊》系列，為觀眾介紹抵食好玩攻略而大受歡迎；日前，周奕瑋於個人YouTube頻道「周奕瑋JARvelogue」上載【JM Go@Vietnam】預告篇，與麥美恩及「飛行嘉賓」駱胤鳴遊覽越南胡志明市和富國島，又喺Threads轉發一段越南新聞，留言指發現自己登上越南媒體，不過其報道內容就令一班圈中好友及網民爆笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
MIRROR親證將不參與叱咤頒獎禮：有工作安排
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮是每年樂壇盛事，而男團MIRROR由出道起都有參與，更年年橫掃各大獎項。然而早前有傳MIRROR今屆將不會參加叱咤，成為熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
田蕊妮爆堂家姐誤信假新聞指「杜汶澤四肢癱瘓兼偷食」：反白眼反到去後腦
田蕊妮去年底自揭患肺腺癌，表示自己喺身體檢查嗰陣被驗出肺部有陰影，屬非常初期嘅肺腺癌，只須做手術切除即可。田蕊妮老公杜汶澤亦於社交平台發文感謝醫護人員，指田蕊妮現時肺部已100%冇癌細胞，唔會復發，叫粉絲們放心。不過，田蕊妮於昨日（12日）發文分享指，堂家姐對佢嘅身體狀況及杜汶澤經濟情況感到擔憂；田蕊妮公開與堂家姐對話，直言：「反白眼反到去後腦」。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
40歲男士靠「青瓜減重法」60天成功逆轉脂肪肝＋瘦身22磅！必知3大「脂肪肝救星」食物
一名40歲的電子工程師因超重導致脂肪肝，卻靠著簡單的飲食調整，成功在短短兩個月內減重10kg，並大幅改善肝功能指數。馬上參考一下他的「青瓜減重法」，輕鬆逆轉脂肪肝！Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃夏蕙擺大壽迎95歲自爆將取回大筆遺產 否認住過渡房屋靠生果金渡日
「夏蕙姨」黃夏蕙將於今年11月11日踏入95歲，她昨天（11日）大排筵席擺大壽，邀得近500位親友到場岀席，場面熱鬧！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前