加薩市遇襲 巴勒斯坦人震驚悲痛欲絕

（法新社加薩市20日電） 當兩名在空襲中喪生的受害者被送到西法醫院（Al-Shifa Hospital）時，正在值班並指揮醫院應對以色列攻擊的院長，發現兩人竟是自己的兄弟和嫂子。 薩爾米亞（Mohammed Abu Salmiya）回憶，當時他在加薩地區主要醫院急診部工作，看到兄弟和嫂子的遺體時，他感到極度震驚與悲痛。

對於總傷亡人數或西法醫院院長薩爾米亞家人死亡報導，以色列軍方尚未向法新社做出回應。