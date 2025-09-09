專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
加薩戰火陰影下 英國國防設備展登場
（法新社倫敦9日電） 兩年一度的英國國際國防與安全設備展（DSEI UK）今天於倫敦登場。由於加薩衝突導致英以外交關係惡化，以色列政府官員未獲邀出席。
英相施凱爾（Keir Starmer）內閣排除以色列官方代表參加為期4天的展會，但包括主要軍火製造商埃爾比特系統（Elbit）在內的51家以色列國防企業仍將參展。
以色列國營的拉斐爾先進防禦公司（Rafael Advanced Defence Systems）與以色列航太工業（Israel Aerospace Industries）也設有展區，使以色列成為僅次於英、美、澳洲與德國的第五大展團。
英國國際國防與安全設備展於倫敦Excel展覽中心登場，計有包括巴勒斯坦支持者與反軍火人士等超過100個組織和社運團體，前往現場抗議。
