加薩戰爭以來 伯利恆首度歡慶耶誕

（法新社伯利恆24日電） 童軍今天於晴朗藍天下在約旦河西岸的伯利恆（Bethlehem）遊行。這座位於巴勒斯坦土地城市走出加薩戰爭陰影，喜迎兩年多來首度充滿節慶氣氛的耶誕。

自從哈瑪斯（Hamas）2023年10月襲擊以色列而引爆新一輪加薩戰爭以來，聖經記載耶穌基督誕生地的伯利恆，前兩年的耶誕節一直籠罩在低迷氛圍。

雖然加薩停火協議難稱牢固，且數十萬人得在臨時帳篷中度過冬天，今天慶祝活動仍在這座被以色列占領的約旦河西岸城市再度熱鬧展開。

廣告 廣告

在梵蒂岡，教宗良十四世（Pope Leo XIV）於呼籲「全世界24小時和平」後，預計於格林威治標準時間24日晚間8時30，在聖伯多祿大教堂舉行他上任後首次的耶誕彌撒。

這位美國籍教宗於5月經同僚樞機主教選舉產生，接替過世的方濟各（Pope Francis）。

世界各地的家庭陸續團聚慶祝平安夜，全球數百萬名兒童也滿懷期待等待禮物到來。

在伯利恆，受歡迎的耶誕頌歌、陣陣鼓聲與風笛樂聲響徹天際，老少信徒紛紛走向市中心馬槽廣場（Manger Square）。