加薩援助船隊遭攻擊 聯合國呼籲調查

（法新社羅馬24日電） 聯合國今天呼籲，針對一支加薩援助船隊疑似遭到無人機攻擊事件展開獨立調查；這起事件促使義大利與西班牙出動海軍艦艇前往支援。

這支名為「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）的援助船隊由51艘船隻組成，本月稍早從西班牙巴塞隆納啟航，目標是突破以色列對加薩的封鎖，將援助物資送達當地。

船上載有來自各國的和平運動人士，包括瑞典環保人士童貝里（Greta Thunberg）。昨天深夜，船隊行經希臘海域時，周圍傳出逾12次爆炸聲，且有「不明物體」掉落甲板造成損害。

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）發言人阿爾赫坦（Thameen Al-Kheetan）表示，任何涉及「違規行為」的責任人都應被追究責任，並呼籲進行「獨立、公正且徹底」的調查。

以色列外交部發言人馬莫斯坦（Oren Marmorstein）對法新社表示，加薩目前為「活躍交戰區」，正受到「合法的海上封鎖」，並稱援助船不應直接駛往加薩。

「如果他們的援助是真誠的，就應將物資運送至鄰近的以色列阿什克隆（Ashkelon）港口，再透過非暴力方式轉運進入加薩。」

以色列外交部稍後亦在社群平台X補充，船隊可選擇在「以色列以外的鄰近國家任何港口」卸下援助物資，再行轉交。

船隊組織者強烈譴責這起疑似攻擊事件，指控以色列危及逾500名手無寸鐵的平民。童貝里在船隊的Instagram帳號上表示，這些行動是「恐嚇手段」，但「無法阻止我們」。

「我們和平地航行在國際水域。我們沒帶武器，只運送食物、嬰兒奶粉、藥品和飲用水。」

主辦方表示，有「不明物體」落在甲板上造成損害，並指控以色列「部署爆裂物、燃燒裝置，甚至故意釋放化學物質於民用船隻上」。

義大利已派遣原本部署於東地中海的巡防艦前往護航，該船隊中亦有義大利的議員與公民。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）譴責無人機襲擊事件，同時批評船隊的行動「危險且不負責任」，強調若由義方接手，援助運送可「在數小時內完成」。