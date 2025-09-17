加薩民眾再度被迫離開家園 教宗發聲譴責

（法新社梵蒂岡市17日電） 教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天聲援加薩民眾，他表示平民「再度」被迫離開他們的土地，生活在「不可接受的環境」之下。

70歲的教宗良十四世在主持公開接見活動後表示：「我向加薩的巴勒斯坦人民表達我與他們深切同在，他們持續生活在恐懼中，在不可接受的環境下掙扎求生，再度被迫離開自己的土地。」

以色列軍方為徹底打擊哈瑪斯（Hamas），針對加薩地區進行大規模轟炸，導致當地數十萬名居民試圖從這座北方城市撤離。

教宗說：「我再次呼籲停火、釋放人質、推動談判解決方案，以及全面尊重國際人道法。」

教宗還說：「我邀請所有人和我一起衷心祈禱，願和平與正義的黎明早日到來。」