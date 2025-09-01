加薩記者頻殉職 逾70國250多家媒體聯合抗議

（法新社巴黎1日電） 無國界記者組織表示，全球逾70國的250多家媒體今天在自家網站首頁公開抗議大量記者命喪加薩的以哈戰爭。

無國界記者組織（RSF）秘書長柏儒廷（Thibaut Bruttin）在聲明中指出：「按照以色列軍隊在加薩（Gaza）殺害記者的速度，很快就沒人能為你報導消息了。」

根據無國界記者組織的說法，參與此次官網首頁抗議行動的媒體包括卡達的半島電視台（Al Jazeera）、英國的「獨立報」（The Independent）、法國的「十字架日報」（La Croix）及「人道報」（L'Humanite）、德國的「日報」（TAZ）及「法蘭克福評論報」（Frankfurter Rundschau）等。

無國界記者組織統計，自以色列為報復巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月7日的攻擊而展開加薩軍事行動以來，已有約220名新聞工作者喪生。

媒體發起這場抗議行動一週前，有5名記者命喪以色列對加薩汗尤尼斯市（Khan Yunis）納瑟醫院（Nasser Hospital）的空襲，包括為半島電視台、美聯社及路透社工作的媒體人。

另有6名記者死於另一起以色列8月稍早對加薩市（Gaza City）西法醫院（Al-Shifa Hospital）外的空襲。

以色列方面稱針對納瑟醫院的攻擊目標是哈瑪斯的攝影機，但這起攻擊引來國際譴責，即使是做為以色列重要盟友的美國總統川普（Donald Trump）也表達不滿。

根據無國界記者組織的聲明，參與今日行動的媒體「要求結束以色列針對加薩記者犯下罪行不受懲罰的現象、緊急疏散尋求離開加薩的記者、允許外國媒體獨立進入加薩」。