加薩走廊衛生部：以哈戰爭釀6萬7869死

（法新社加薩市13日電） 巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）統治的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部今天表示，哈瑪斯與以色列之間的戰爭所造成的死亡人數增至6萬7869人。

美國總統川普（Donald Trump）居中斡旋的停火協議已於格林威治時間10日9時生效，他之後宣布加薩戰爭已經結束。

但加薩衛生部仍陸續找到死者遺體。