加薩走廊醫院：以色列再交還30具巴勒斯坦人遺體

【Now新聞台】立法會選舉提名期繼續，陸續有人報名參加地區直選，其中九龍中選區累計已有6人報名，暫時是最多參選人的一區。提名期展開近一星期，繼續有人報名加入選戰。上屆「票后」、身兼全國人大常委的民建聯四屆議員李慧琼在九龍中選區爭取連任。立法會九龍中選區參選人李慧琼：「絕對是沒有絕對勝算的隊伍，所以我在此再次呼籲大家，如果有人說某隊勝算已經很高，千萬不要相信。當然我們會繼續反映市民意見，將特區政府政策更好落地，不斷優化。」她的對手之一是經民聯九龍城區議員李超宇，連同之前已經報名的楊永杰、丘燿誠、楊諾軒及譚莉儀，這區的報名人數累計增至6人，成為地區直選的10區入面最多人參選的一區。立法會九龍中選區參選人李超宇：「參選立法會是一個非常重大決定，但亦是我一直以來從政的目標。到今天，我有信心我可以承擔起作為立法會議員的神聖使命，合理地運用公權力，貢獻我們的香港，服務我們的市民。」新界北選區方面，同樣有多兩人報名參選包括希望接替劉國勳的民建聯北區區議員姚銘，跟籃球巨星姚明一樣努力「入樽」。另一位北區區議員、全國政協常委譚錦球的兒子譚鎮國就代表新社聯上陣，聯同早前報名的工聯會曾勁聰及沈豪傑，這區累計

now.com 新聞 ・ 1 天前