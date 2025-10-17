加薩醫療體系幾近瓦解 世衛警告傳染病惡化失控

（法新社開羅16日電） 世界衛生組織（WHO）警告，在目前加薩地區36家醫院中，僅13家能部分運作的狀態下，當地的傳染病疫情惡化失控。

世衛組織區域主任巴爾基（Hanan Balkhy）在開羅接受法新社訪問時表示：「不論是腦膜炎、腹瀉還是呼吸道疾病，工作量之大難以想像。」

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）達成的停火協議，讓歷經2年戰火蹂躪的加薩地區，終於有望迎來救命的人道援助與醫療資源。不過巴爾基警告，當地面臨的挑戰超乎想像。

她指出：「我們需要更多燃料送進加薩，需要更多糧食、醫療設備、藥品及醫護人員。」她呼應國際領袖對以色列的要求，允許大量增加的援助物資進入。

根據WHO資料，目前加薩走廊主要城市加薩市僅剩8家醫療院所，且全數只能部分運作。

根據哈瑪斯轄下的加薩衛生部門統計，以哈戰爭已造成近6萬8000人死亡。

巴爾基表示，在講到修復加薩殘破的醫院時，「問題在於能夠修復的醫院到底剩多少，還是必須全部重建」？

她強調：「我們討論的是數十億美元、數十年的重建工程。」她形容當地的醫療體系幾近「瓦解」。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日越境突襲以色列引發這波戰爭以來，聯合國數據顯示，加薩地區醫療院所已遭遇超過800次的攻擊。

巴爾基指出：「現有僅存的醫療體系能發揮的功能微乎其微。過去2年出生的孩子，許多人可能連一劑疫苗都沒打過。」聯合國表示，加薩近4萬2000人遭受「改變一生的傷害」，其中1/4是兒童。

巴爾基語重心長說：「我們真的希望和平能持續，這樣我們才有機會展開後續工作。」