西樹泡芙限時第二件$11！限定芋泥牛奶忌廉泡芙
加薩醫院：根據停火協議 再收到15具巴勒斯坦人遺體
（法新社汗尤尼斯5日電） 加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）的納瑟醫院今天指出，根據美國斡旋的停火協議，醫院再接收15具巴勒斯坦囚犯遺體，以色列返還的遺體數量累計達285具。
納瑟醫院（Nasser Hospital/Nasser Medical Complex）發布聲明表示，「第10批巴勒斯坦烈士遺體已抵達加薩走廊（Gaza Strip）的納瑟醫院，共15名烈士」，且在停火協議下目前總計已收到285具遺體。
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）昨天歸還擁有美以雙重國籍的以色列軍人韓伊泰（Itay Chen）的遺體後，以方作為交換，便也移交上述15名巴勒斯坦人的遺體。
根據美國斡旋並自上月10日起生效的停火協議條款，以色列每收到1具以方人質遺體，就得移交15具巴勒斯坦人遺體。
以哈休戰之初，哈瑪斯在加薩走廊扣留了48名人質，其中20人還活著，另外28人則已過世。
哈瑪斯迄今已釋放所有倖存人質，並交還21具人質遺體。
其他人也在看
美國地方選舉民主黨大勝 傳媒：對特朗普的一場公投
被視為特朗普第二任期以來最大考驗的美國地方選舉，結果陸續揭曉，民主黨大勝。曼達尼（Zohran Mamdani）贏得紐約市長，斯潘伯格（Abigail Spanberger）當選維珍尼亞州長，謝里爾（Mikie Sherrill）則拿下新澤西州州長席位。特朗普稱，共和黨失利是因為政府停擺，以及他本人不在選票上。有分析指，這次選舉結果反映選民不滿現狀，預示明年中期選舉甚至 2028 年的大選帶來的轉變；亦有意見認為，今次民主黨勝選州份本來就是「藍州」或「紫州」，民主黨需要在中期選舉中的「紅州」取勝方能奪回參議院，前路漫長。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
資本主義之都紐約或迎來社會主義市長 美國中期選舉格局可能改寫
周二前往投票站選出新任市長的紐約市選民面臨著截然不同的抉擇：一位年輕的社會主義者、一位經驗豐富的前州長，還有一位戴紅色貝雷帽的電台主持人。Bloomberg ・ 23 小時前
美國政府停擺35天追平最長紀錄 川普：民主黨不讓步糧食券就不發
美國聯邦政府關門周二 (4 日) 進入第 35 天，追平史上最長紀錄。逾 4,000 萬依賴糧食券的美國人面臨斷炊危機，機場因航管人員短缺陷入混亂。鉅亨網 ・ 16 小時前
最高法院明審川普關稅案 民調：47%美國人視貿易逆差為緊急狀況
據《路透》周二 (4 日) 報導，最新民調顯示，約半數美國人認為美國與其他國家的巨額貿易逆差構成經濟緊急狀況。這項調查公布時機敏感，因為周三最高法院將審理美國總統川普援引緊急狀況法律、對多國課徵全面性關稅的合法性。鉅亨網 ・ 1 天前
美國民主黨人馬姆達尼當選紐約市長 世界金融中心迎來社會主義者掌舵
佐蘭·馬姆達尼贏得歷史性勝利當選紐約市第111任市長，這座全球金融中心城市將由這位公開的民主社會主義者執掌。Bloomberg ・ 10 小時前
民主黨候選人Mamdani當選紐約市市長 擊敗紐約州前州長科莫及共和黨對手
美國《全國廣播公司》推算，獲民主黨提名的Zohran Mamdani將當選美國紐約市市長，擊敗紐約州前州長科莫(Andrew Cuomo)，以及共和黨候選人Curtis Sliwa。紐約市選舉委員會表示，是次市長選舉有逾200萬張選票，為1969年以來最高紀錄。 非洲烏干達裔的Mamdani將成為紐約市首位穆斯林市長，他提出凍結部分住宅房租、免費公共巴士及成立由市政府擁有的雜貨店。其政綱及政治立場引起紐約市富豪及商界反對。美國總統特朗普曾警告，一旦Mamdani當選，他將扣起對紐約市的聯邦撥款。特朗普周一(3日)要求支持者改投科莫，試圖阻止Mamdani當選。科莫2021年8月被指涉及多宗性騷擾事件，之後辭去紐約州州長一職。 據報道，Mamdani取得逾50%選票，科莫取得逾41%選票。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
加州投票表決 是否重劃選區以對抗川普
（法新社洛杉磯4日電） 美國加州選民今天將投票決定是否同意重劃選區，如果該提案通過，加州可能會進一步向民主黨傾斜。如果「第50號提案」今天獲得通過，接下來所有選舉將採用提案所劃分的選區，直到下次進行人口普查，屆時獨立的委員會將再次決定選區地圖。法新社 ・ 1 天前
SNAP斷糧！政府停擺逼近最長紀錄 特朗普失算讓4200萬人沒飯吃
隨著美國政府停擺進入第 33 天，距離史上最長紀錄（2018-2019 年的 35 天）僅一步之遙，國會政治僵局持續，同時一場嚴重的民生危機正因食品援助資金中斷而迅速發酵。 自 10 月 1 日以來，美國政府因撥款法案談判破裂而陷入停擺。目前的僵局核心在於民主黨在預算談判中的強鉅亨網 ・ 2 天前
民主黨史班伯格勝選 成為維吉尼亞首位女性州長
（法新社華盛頓4日電） 美國媒體預測，民主黨籍史班伯格（Abigail Spanberger）今天從共和黨手中奪回維吉尼亞州長寶座，成為該州首位女性州長。46歲的史班伯格是前中央情報局（CIA）官員和3屆聯邦眾議員，預測將以顯著優勢擊敗共和黨籍對手、現任副州長厄爾西爾斯（Winsome Earle-Sears），成為維吉尼亞州首位女性州長。法新社 ・ 9 小時前
立法會選舉︱法律界林新強不競逐連任 累計 29 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 1 週前
美媒報道特朗普考慮攻擊委內瑞拉軍事目標及控制該國油田
《紐約時報》報道，美國總統特朗普政府正考慮對委內瑞拉軍事目標發動攻擊，並接管該國油田。報道引述消息指，美方已預備一系列針對該國的軍事計劃，針對保護委內瑞拉總統馬杜羅的軍事部門，並尋求控制該國油田。報道指，縱使特朗普未有最終決定，但已指示司法部草擬法律文件，或繞過國會授權正式宣戰。 《新聞週刊》引述白宮副發言人Anna Kelly回應指，特朗普總統已清楚告訴馬杜羅，停止將毒品和罪犯送往美國。特朗普已明確表示將繼續打擊毒梟恐怖分子，其他任何說法均屬臆測。 據《華爾街日報》與《邁阿密先驅報》早前報道，特朗普政府正考慮對處於「毒梟集團樞紐」的港口、機場及軍事設施發動空襲。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
川普以實力求和平的強硬對外政策與支持者的美國優先訴求出現裂痕
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 12 小時前
美參議院再否決撥款法案 聯邦政府停擺破紀錄進入第36日
外媒報道，美國參議院再次否決共和黨支持的一項臨時撥款法案，今次是法案第14次闖關失敗，意味著美國聯邦政府停擺將於周三(5日)進入第36日，超越2018年底的35天停擺紀錄。 今次臨時撥款法案的爭議焦點在於《平價醫療法案》下保費的稅收減免政策，該政策將於年底到期，這將導致數百萬美國人的醫療保健成本大幅上漲，美國民主黨拒絕投票支持任何不涉及補貼的法案，而美國共和黨則拒絕在政府停擺期間進行談判。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
川習會達成協議 川普簽命令調降中國芬太尼相關關稅
（法新社華盛頓4日電） 美國總統川普上個月與中國國家主席習近平進行多年來首次面對面會談後，今天簽署命令，調降對中國產品課徵與芬太尼相關的關稅，正式確立美中達成協議的關鍵部分。作為回報，美方承諾將於11月10日起，把對中國進口商品加徵的關稅從20%調降至10%。法新社 ・ 8 小時前
李強稱中國經濟規模五年後有望超過170萬億元人民幣
【彭博】-- 中國國務院總理李強表示，五年以後中國經濟規模有望超過170萬億元人民幣（23.9 Trillion in 5 YearsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 10 小時前
韓國情報機構稱北韓正為可能舉行的特朗普-金正恩會晤做準備
【彭博】— 據韓國國家情報院評估，北韓正在為該國領導人金正恩可能與美國總統特朗普舉行的峰會做準備，此前特朗普在訪問亞洲期間提出會面的構想。Bloomberg ・ 10 小時前
不同信仰奈及利亞人齊聲反對基督徒遭屠殺說
（法新社阿布加3日電） 美國總統川普以奈及利亞基督徒遭到屠殺為由，揚言進行軍事干預。基督徒社區領袖奧塔（Danjuma Dickson Auta）告訴法新社：「基督徒正被殺害，我們不能否認穆斯林也遭到殺害。」法新社 ・ 1 天前
德國總理梅爾茨：敘利亞難民必須返國
德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）上月30日訪問敘利亞首都大馬士革時說道，由於戰爭摧毀敘利亞大部分基礎設施，敘利亞人返國的可能性「非常有限」。梅爾茨談到，他已邀請敘利亞新任臨時總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）訪問德國，討論「如何共同解決敘利亞難民滯留德國的問題」。法新社 ・ 1 天前
中國據報禁止新設數據中心採用外國晶片 興建中項目亦須拆除
路透社報道，中國政府發出了一項指令，規定受國家資助的新設數據中心項目，只能使用國產的人工智能晶片。興建進度未達三成的數據中心，則須拆除所有已安裝的外國進口晶片，或取消購買晶片的合約。此舉是中國歷來最激進的取締關鍵基建中的外國科技行動，相信是為了達致 AI 晶片自給自足。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
美財長將親赴最高法院旁聽川普關稅案：這事關國家安全
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一（3 日）表示，他將親自出席本週最高法院針對美國總統川普關稅政策合法性的聽證會，並強調此案涉及「國家安全」鉅亨網 ・ 1 天前