加速港成創科中心 政府：制訂一系列政策吸引人才

【on.cc東網專訊】本港要發展為創科中心。有政府官員今日(5日)在一個論壇致詞時指，當局制訂一系列政策吸引戰略人才，包括啟動30億港元的前沿科技研究支援計劃，協助本港8間大學招募頂尖科學家和研究人員，並建造進行突破性研究需要的設施。

該官員指論壇目的是支持全球和本地的科學發展，並加速香港成為創新和科技中心。青年科學家在推動科技進步方面發揮作用，4日論壇共邀請約200名青年科學家參與。而香港擁有5所位列全球百強的大學，這些大學正進行前沿研究，並培養下一代科學家和創新人才。

另外，政府正構建先進的科技創新體系，整合3大科技創新園區和5大重點研發機構，秉持「以人才推動科技，以科技引領產業，以產業匯聚人才」的原則工作，目標是擴大人才儲備，促進創新，並支持國家科技發展。

