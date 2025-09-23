助海地平亂 美國在安理會提案：擴大多國部隊

（法新社紐約聯合國總部22日電） 美國與海地今天共同呼籲，將目前部署於海地的多國安全任務部隊，升級為更具打擊力道的武力，以對抗強大的海地黑幫勢力。

法新社報導，對美國與巴拿馬共同提出的強化海地安全部隊議案，預計聯合國安理會（UN Security Council）將很快進行表決。

安理會2023年通過決議，由肯亞主導成立「多國安全任務」（MSS），協助海地警察處理黑幫暴力猖獗問題，但任務部隊至今受限於裝備與資金不足，僅部署約1000名人員，遠低於原定的2500人目標。

海地過渡總統委員會主席聖席爾（Laurent Saint-Cyr）今天表示，這項任務「行動能力仍有限」。

聖席爾今天在聯合國一場會議上指出：「任務部隊尚未能長期維護地區安全，幫派組織正利用這些漏洞來重整勢力並壯大影響。」

對擴大現有海地部署計畫一案，聖席爾表態支持。

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）說：「新的任務授權將賦予外國部隊主動打擊幫派、恢復海地治安的能力，同時確保他們擁有適當資源，以達成預期目標。」

藍道補充說，預期目標包括「削弱黑幫對地盤的掌控、確保關鍵基礎設施的安全，並展開反幫派行動」。

根據法新社所見最新提議草案，新的部隊規模可望上看5550名穿制服人員，涵蓋員警與士兵，而不再只有警察。

這項作法同時配合聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）數月前建議設立的聯合國支援辦公室，提供必要的後勤與財務支援。

藍道表示：「遺憾的是，要通過這項議案並非理所當然。儘管安理會多數成員表示支持，但有些國家仍可能阻撓議案通過，或延緩我們處理海地動亂的步驟。」

根據一名外交人士透露，擁有否決權的俄羅斯與中國，至今仍未全面參與協商。

中國已表示質疑，若海地本身未推動政治過渡，這支外國安全部隊能否發揮成效仍待商榷。（編譯：紀錦玲）