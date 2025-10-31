Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
最強天然「助眠食物」Top15！開心果原來是「褪黑激素之王」，幫忙告別失眠噩夢
香港人生活節奏快、壓力大，失眠早已成為大多成年人的通病。市面上雖然有形形色色的安眠產品，但長期服用總會產生副作用，甚至影響健康。其實改善睡眠不一定要靠藥，許多天然食物都能幫助你更快進入夢鄉，不會帶來藥物的副作用，也不用擔心產生依賴性。以下15款科學證實有助入睡的食物，不僅營養滿分，還能舒緩壓力兼放鬆情緒，讓你重拾高質睡眠，每天醒來都精神飽滿！
15大最強天然助眠食物
天然助眠食物1. 開心果
開心果堪稱堅果界的助眠之王，它的天然褪黑激素含量幾乎獨佔鰲頭。每30克就能補充近7毫克的褪黑激素，有助於大腦釋放入睡訊號，幫助身體自然過渡到睡眠模式。睡前吃幾粒不僅能幫助放鬆心情，也不怕造成熱量負擔。
天然助眠食物2. 香蕉
香蕉這款看似普通平凡的水果，實際上助眠效果極佳。它富含鎂與鉀，能有效放鬆緊繃的肌肉和神經，緩解因緊張而產生的身體僵硬感。同時香蕉提供的天然糖分和色胺酸，促進大腦製造血清素，讓心情變得平和愉悅。失眠時吃一根香蕉，就像替大腦開啟「放鬆模式」，適合容易夜間焦慮的人。
天然助眠食物3. 葡萄
雖然葡萄的褪黑激素含量不高，但其中的抗氧化多酚能修復白天累積的疲勞。紅葡萄皮更含有白藜蘆醇，有助平衡壓力荷爾蒙，讓人放鬆入眠。葡萄的天然果糖還能溫和地提升血糖，配合其他營養素能產生輕微睏意。
天然助眠食物4. 車厘子
車厘子含有天然褪黑激素與抗發炎多酚花青素，能幫助調整睡眠節奏、減少夜間醒來的次數。尤其酸車厘子汁的效果更佳，連運動員也愛以此幫助恢復與放鬆。若不想喝飲品，吃幾顆新鮮車厘子也能達到同樣功效。
天然助眠食物5. 杏仁
杏仁不只是美容好物，更是舒眠好物。它富含鎂與色胺酸，能安定神經、放鬆肌肉，同時促進褪黑激素合成。研究顯示，長期適量攝取杏仁的人，入睡時間明顯縮短，睡眠中斷的頻率也大幅降低。建議每天食用一小把原味杏仁，避免選擇添加糖或鹽的加工產品。
天然助眠食物6. 豆類製品
豆漿、黑豆水或豆腐等豆類製品皆富含植物性蛋白與色胺酸，同時含有大豆異黃酮，有助平衡女性荷爾蒙，緩解經前焦慮。對於常在生理期前出現失眠的女生，豆類製品是最佳的天然療法。
天然助眠食物7. 熱牛奶
一直以來，熱牛奶都是睡前最經典的選擇，牛奶中的色胺酸與鈣質能促進血清素與褪黑激素分泌，讓身體進入安定模式。溫熱的飲用溫度本身也有助於身體放鬆，產生舒適感。建議選擇低脂或脫脂牛奶，避免過多脂肪影響消化。
天然助眠食物8. 紅酒
紅酒含有豐富白藜蘆醇白藜蘆醇等抗氧化物質，適量飲用確實能幫助放鬆心情，促進血液循環，間接幫助睡眠。但切記「適量」是關鍵，過量酒精會擾亂睡眠周期，導致半夜醒來反而更疲倦。
天然助眠食物9. 黑朱古力
黑朱古力（可可含量70%以上）中富含鎂與可可多酚，能讓神經放鬆並提升血清素濃度。但要特別注意，朱古力含有少量咖啡因和可可鹼，這兩種物質具有輕微興奮作用，因此食用時機和份量都需控制。建議在晚餐後而非臨睡前享用小塊黑朱古力（約10-20克），不至於影響睡眠。
天然助眠食物10. 核桃
核桃內的Omega-3脂肪酸與褪黑激素能同步發揮作用，有效調節神經系統。研究指出，經常攝取核桃能讓體內褪黑激素濃度提升3倍。對於長期處於高壓環境、睡眠品質不佳的人而言，核桃絕對是最佳選擇。
天然助眠食物11. 燕麥
燕麥含有大量色胺酸，能促進褪黑激素和血清素合成。此外，多種維他命B群則協助神經系統正常運作，而水溶性纖維提供穩定的能量釋放，避免血糖波動影響睡眠。對於經常半夜醒來、多夢或睡眠品質不佳的人，燕麥特別有效。
天然助眠食物12. 南瓜
南瓜不僅營養豐富，更是天然鎂與維他命B群的來源。鎂能舒緩神經緊繃、抑制交感神經的過度活躍，讓緊張焦慮的人更容易放鬆。維他命B群則參與能量代謝和神經功能維持，間接提高睡眠質素。
天然助眠食物13. 雞蛋與雞肉
相較難消化的紅肉，雞肉與雞蛋蛋白質結構更細，易消化又不會造成腸胃負擔。富含色胺酸與維他命B6，睡前3小時食用能穩定血糖，減少夜間飢餓感，有助整晚熟睡。
天然助眠食物14. 無咖啡因花草茶
洋甘菊、菊花與薰衣草茶皆屬無咖啡因茶飲，能降低焦慮、放鬆心情。洋甘菊茶含有芹菜素，能產生輕微鎮靜作用，減輕焦慮並促進睡意；菊花茶被中醫視為清熱安神的良品，能舒緩眼睛疲勞和精神緊張；薰衣草茶的芳香成分則能能帶來鎮靜、舒緩壓力與幫助睡眠的效果。
天然助眠食物15. 奇異果
奇異果含有豐富的維他命C、維他命E和類胡蘿蔔素等抗氧化物質，能減少氧化壓力對神經系統的損害。、提升入睡速度。研究顯示，連續4週每晚睡前1小時食用2顆奇異果的試驗者，入睡時間縮短35%，總睡眠時間增加13%，睡眠效率提升5%。
健康養生：
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
40歲男士靠「青瓜減重法」60天成功逆轉脂肪肝＋瘦身22磅！必知3大「脂肪肝救星」食物
