勁爆！建行信用卡「週四搶 Code」大作戰！ Trip.com 教你「賺里數+入貴賓室」秘技！
💥 喂！建行卡主有福喇！ 咪話我唔益你！呢個係你哋嘅年度最強福利！Trip.com 聯乘建行（亞洲）信用卡，每星期四準時放出一批「瘋狂折扣碼」，幫你喺訂機票、訂套票嗰陣即時大減價！最高可以狂慳 HK$400！仲有！我哋會教你點樣一邊飛、一邊賺盡 Trip Coins 同飛行里數！想做個最識得玩嘅旅行家？立即跟住我哋個攻略嚟搶嘢！
🔥 Part 1：每週四限時！建行信用卡「神 Code」等你搶！
記住！呢個係每週限定、名額有限嘅超荀優惠！想搶到折扣，逢星期四準時上線，千祈咪遲到！
💳 建行 (亞洲) 信用卡 專屬優惠密碼：
經濟艙機票勁減 HK$250！
適用門檻：訂單滿 HK$2,000 即減。
折扣密碼：
CCBA250EC
商務艙機票狂減 HK$400！
適用門檻：訂單滿 HK$8,000 即減。
折扣密碼：
CCBA400BC(Upgrade 必搶！折扣最勁，最快被秒殺！)
機票+酒店套票即減 HK$300！
適用門檻：套票滿 HK$5,000 即減。
折扣密碼：
CCBAFH300(一筆過搞掂長假，慳錢無難度！)
💡 搶 Code 貼士： 呢幾個 Code 名額有限，記住要用建行信用卡畀錢先用到！快手啲，搶到就係你嘅！
💎 Part 2：高手過招！訂機票「里數 Trip Coins 雙重賺」秘技！
淨係平價都唔夠！精明嘅旅客係要將消費變成未來嘅旅費！喺 Trip.com 訂機票，你可以同時賺取飛行里數同 Trip Coins！
✈️ 兩步輕鬆賺盡回贈：
第一步：設定賬戶。 登入 Trip.com 賬戶，搵到「旅客及聯絡」頁面，新增您嘅飛行常客計劃資料。
第二步：訂票時輸入。 喺預訂機票、選擇旅客嘅時候，記得編輯飛行常客計劃，填寫您嘅飛行常客號碼。
🌟 尊貴會員福利大公開：
成功訂票之後，你同步賺取航空公司嘅飛行里數，同埋 Trip.com 嘅 Trip Coins！
如果你成為白金級或鑽石級會員，恭喜晒！你更可以免費享用機場貴賓室服務！飛得多，就越著數！
🗺️ Part 3：鎖定目標！至抵機票熱門城市推介！
想飛去邊？Trip.com 已經為你搜羅晒各大航空公司嘅特價機票！
🌏 熱門平價機票目的地：
亞洲人氣王： 台灣、泰國、日本、內地、韓國、越南、新加坡。
長線深度遊： 英國、美國、加拿大、澳洲。
🥂 商務艙筍盤：
想飛得舒服啲？商務艙都有特價！特別係泰國、日本、韓國、內地、台灣、馬來西亞、新加坡等熱門航線，都有機會以超筍價錢 Upgrade！
🏨 「機 + 酒」輕鬆套票：
想一站式 Plan 好晒？我哋嘅「機票+酒店」套票超值！推介去台灣（台北、高雄）、日本、韓國、新加坡嘅熱門組合，唔使煩，又慳到錢！
❓ Part 4：特價機票常見「迷思」！專家教你點樣買！
特價機票有時條款比較複雜，睇清楚先好落單！
Q：特價機票退改政策點算？
A： 一般都比較嚴格！ 大多數特價票都難以更改行程，或要畀高昂手續費。記得睇清楚係咪包行李同埋可唔可以劃位。
Q：學生特價機票點樣證明身份？
A： 學生機票通常有較多行李限額！你需要喺限時內上傳證明文件，部分航空公司甚至會要求你喺機場 Check-in 時出示學生證。
Q：航班延誤或取消點算好？
A： 睇清楚航空公司嘅政策同自己嘅權益！有需要嘅話，記得聯絡 Trip.com 24 小時客戶服務，我哋隨時幫到你！
Q：點樣追蹤 Trip.com 最新特價？
A： 一定要訂閱我哋嘅「低價提示」功能！一旦機票價格跌咗，你就會即刻收到通知，咁就唔會錯過任何一個筍價喇！
🌟 立即行動！ 咁多著數、咁多 Code 擺喺你面前，仲等咩呀？即刻鎖定每週四嘅建行優惠，Set 好你嘅賺里數大法，用最精明嘅方式，開始你下一個豪華旅程啦！
