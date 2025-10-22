勇士開幕戰擊敗湖人 唐西奇單場43分惜敗

（法新社洛杉磯21日電） 金州勇士今天在西區勁旅的激烈對決中，以119比109大勝唐西奇（Luka Doncic）率領的洛杉磯湖人，強勢宣告新賽季出發。

巴特勒（Jimmy Butler）砍下31分，柯瑞（Stephen Curry）貢獻23分，勇士在第3節開始打出一波18比4的高潮，打破雙方膠著局面，從此再也沒有回頭。

金州勇士頂住唐西奇43分的攻擊。這位斯洛維尼亞球星2月透過重磅交易來到湖人，他貢獻12個籃板和9次助攻。

但43分還不夠，湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）只能在場邊觀看比賽。

詹姆斯即將迎來職業生涯第23個賽季，但由於坐骨神經痛，他缺席了職業生涯的首個開幕戰。

這位NBA歷史得分王正在追逐第5座總冠軍，但他很可能在11月之前無法上場。

勇士總教練柯爾表示，巴特勒的表現，包括罰球線上16罰全中的完美紀錄，是此役獲勝關鍵，而這正是勇士去年2月簽下他時所期待的。

「當你像那樣站上罰球線時，會給對手帶來巨大壓力。」