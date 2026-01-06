「勇者鬥惡龍VII 重製版」免費體驗版將於1月7日開放下載！搶先體驗還有額外特典

史克威爾艾尼克斯宣布，將於2026年2月5日(四)發售的「勇者鬥惡龍VII 重製版」免費體驗版「旅程的開始 搶先體驗版」正式上線。

免費體驗版「旅程的開始 搶先體驗版」可將存檔資料繼承至正式版。

「勇者鬥惡龍VII 重製版」開場影片公開！

「旅程的開始 搶先體驗版」正式發佈前夕，本作的開場影片已率先公開。

影片中，以故事重要關鍵「石板」為起點，呈現出其前方延展出的多樣化冒險舞台。

「勇者鬥惡龍VII 重製版」獨具特色的少年們大冒險，將透過影像呈現。

體驗版可遊玩至「伍德帕爾納」關卡通關

「旅程的開始 搶先體驗版」冒險的某個場景

在「旅程的開始 搶先體驗版」中，玩家可免費遊玩從冒險開始至完成首個世界「伍德帕爾納」的完整劇情。

此外，本體驗版所建立的存檔資料可繼承至正式版。

體驗版特典「晚安連身裙」

體驗版特典「晚安連身裙」(瑪麗貝爾的外觀裝備)

若擁有搶先體驗版的存檔資料，即可獲得瑪莉貝爾的外觀裝備「晚安連身裙」作為特典。

此裝備可透過正式版遊戲內的「領取禮物」選單取得。

請注意，領取特典需使用同一帳號所建立的體驗版存檔資料。

「旅程的開始 搶先體驗版」的上線時間為2026年1月7日(三)凌晨0點(日本時間) 。

Steam版體驗版將於2026年1月8日(四)凌晨2點 起上線。

詳情請參閱勇者鬥惡龍VII 重製版 官方網站，或是勇者鬥惡龍宣傳團隊官方X(@DQ_PR)。

與三得利的聯名正式敲定

三得利聯名「怪物瓶」共10種

「三得利×勇者鬥惡龍VII 重製版」與三得利的聯名企劃，也將於2026年2月中旬起正式啟動。

包括「C.C. 檸檬」與「Decavita C God Charge」等5款人氣飲品，將推出本作原創設計的「怪物瓶」共10種。

將在全國限量發售。

據悉還將舉辦可獲得原創周邊商品的活動，敬請期待後續消息。

三得利聯名活動詳情請參閱「三得利×勇者鬥惡龍VII 重製版」特設網站。

「勇者鬥惡龍VII 重製版」 商品概要 勇者鬥惡龍VII 重製版 RPG Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / PlayStation 5 / Xbox Series X|S / Steam / Microsoft Store on Windows 2026年2月5日(四) (Steam版為2026年2月6日(五)) 普通版: 8,778日圓(含稅)

豪華版: 15,800日圓(含稅)

超豪華版: 29,800日圓(含稅)

數位豪華版: 10,978日圓(含稅) 額外DLC 3件套組: 2,200日圓(含稅)

競技場「通往傳說之路」: 880日圓(含稅)

DQXI勇者一行人扮演服裝套裝: 770日圓(含稅)

冒險實用滿載福袋: 550日圓(含稅) B (12歲以上適用) 遊戲設計＆劇情指導: 堀井雄二

角色設計: 鳥山明

音樂：杉山浩一

開發：史克威爾艾尼克斯／HexaDrive

企劃・製作：史克威爾艾尼克斯