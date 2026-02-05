「勇者鬥惡龍VII Reimagined」發售！完全重製，畫面、戰鬥和職業系統都煥然一新

Square Enix 將於2026年2月5日(四)在Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Windows平台發售「勇者鬥惡龍VII Reimagined」。

Steam平台將於2026年2月6日(五)發售。

本作是2000年發售「勇者鬥惡龍VII 伊甸的戰士們」採用了娃娃風格的重製版。

「勇者鬥惡龍VII Reimagined」發售！

本作是2000年發售「ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち」採用了娃娃風格的重製版。

有一天，居住在與世隔絕的埃斯塔德島上的主角和他的摯友基弗王子發現了一塊神秘石碑的碎片。

當他們將收集到的碎片拼入島上神殿的基座時，一道神祕的光芒引領他們進入了一個未知的世界。

城鎮和地牢中散落著「石碑碎片」。

每當主角找到一塊石碑，他的世界就會擴展一小塊。

然而，這場始於好奇心的冒險，很快便揭示出一股不祥的邪惡力量正在逼近，以及隱藏世界的真相。

不斷冒險，世界也會不斷擴展

當解決到達目的地遇到的問題後，該地點也會出現在主角的世界中。

隨著更多地點的開放，世界將不斷擴展。

初始職業

在冒險之初，每個角色都會有一個獨特的職業，稱為「初始職業」。

例如，主角原本是「新手漁夫」，而基弗則是「新手王子」。

提升職業等級即可學習新法術和特殊技能，隨著不斷冒險，玩家將解鎖「戰士」和「法師」等基礎職業；滿足特定條件後，還能解鎖「高階職業」和「大師級職業」。

玩家最多可以同時擁有兩種職業，透過巧妙組合，可以打造一支符合心意的隊伍。

提供可將存檔資料轉移到完整版的免費試玩版！

瑪麗貝爾的外觀裝備

免費試玩版「旅程開始搶先體驗版」讓玩家可以體驗冒險的開始，一直過關到主角們造訪的第一個世界「伍德帕納」。

試玩版中的存檔資料可以轉移到完整版中，讓玩家可以和訓練好的隊伍繼續冒險。

此外，如果在主機上保存了試玩版的存檔數據，玩家將獲得可在完整版中使用的獎勵「瑪麗貝爾外觀裝備」。

另有包含新增內容的「數位豪華版」可供選擇

競技場「前往傳說之路」

新增內容「競技場：前往傳說之路」現已發售，玩家可以與出現在羅托三部曲中的傳說魔王進行戰鬥。

此外，還有「數位豪華版」可供選擇，其中包括合共三款DLC、服裝一套和一個裝有冒險所需物品的幸運袋。

這些可下載內容亦可以單獨購買。

遊戲詳情請瀏覽「勇者鬥惡龍VII Reimagined」官方網頁。

遊戲簡介 勇者鬥惡龍VII Reimagined 2026年2月5日(四) ※Steam版則2026年2月6日(五) Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PS5、Xbox Series X|S、Windows、Steam CERO B 12歲以上

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO

