動作RPG「The Blood of Dawnwalker」新情報公開！包含遊戲遊玩影片、主視覺圖、主題曲音樂錄影帶等

萬代南夢宮娛樂股份有限公司現正開發中的「The Blood of Dawnwalker」新情報公開！

除了最新的遊戲遊玩影片外，也發表了最新主視覺圖及主題曲等新資訊。

「The Blood of Dawnwalker」最新預告片公開！

包含動作RPG「The Blood of Dawnwalker」新資訊的最新預告片「Launch Year Special」已公開。

影片中揭露了包含最新遊戲遊玩影片在內，主視覺圖及主題曲等資訊。

此外據稱，也收錄了為慶祝狼月與新年，由開發團隊回顧這一年的特別影片。

詳細請參閱The Blood of Dawnwalker 官方網站。

什麼是「The Blood of Dawnwalker」？

舞台是14世紀的歐洲。染血的衝突覆蓋大地，黑死病更侵蝕著倖存者。

那道「裂痕」對長期潛伏於陰影中的他們而言，正是絕佳的機會。

他們——吸血鬼們，為了奪回被剝奪的自由與力量，露出了獠牙。

其他的夜之眷屬也隨之響應，傳說成為現實，歷史將被改寫。

你將扮演在黑夜與白晝夾縫中生存的「黎明行者」青年——科恩，對抗命運。

是堅守「自己身為人類」而戰鬥，還是接受寄宿於自身的詛咒之力拯救家人？

無論如何，答案只有一個。以所愛之人的生命為代價，你的靈魂將擁有多大的價值？

掌握冒險關鍵的新角色登場

在最新的遊戲遊玩影片中，出現了掌握冒險關鍵的新角色。

此外，也公開了玩家將解開眾多秘密的喀爾巴阡山脈神秘地區——桑戈拉谷的未公開地點。

最新主視覺圖公開！

最新主視覺圖

配合遊戲遊玩影片的公開，本作的最新主視覺圖也已公開。

圖中描繪了背負著「白晝為人，黑夜為吸血鬼」此一受詛命運的「黎明行者」主角「科恩」，背景為日食，暗示著太陽與月亮在本作世界中具有重要意義。

「The Blood of Dawnwalker」主題曲首次公開

主題曲

影片內首次公開了拍攝錄音室錄音過程的「The Blood of Dawnwalker」主題曲！

由錄音室的首席作曲家尼古拉·科羅傑奇克創作的樂曲，由奧克索·蒂希室內管弦樂團演奏。

據稱，樂曲的旋律中蘊含著對遊戲舞台——14世紀喀爾巴阡山麓的敬意。

產品概要 The Blood of Dawnwalker PlayStation 5、Steam、Xbox Series X|S 2026年預定 1人 動作RPG