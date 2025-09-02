【動物專訊】今日是「世界椰子日」，善待動物組織（PETA）支持者中午身穿囚服扮演被鐵鍊拴著的「猴子」，推著載滿人道採摘椰子的獨輪手推車，在泰國駐香港總領事館外請願，呼籲泰國政府禁止奴役瀕危的豚尾獼猴，特別是該國椰奶產業人員強逼猴子爬樹採摘椰子及進行各種虐待行為。

PETA表示，過去針對泰國椰奶產業進行過多次大型調查，發現猴子被鐵鍊拴著，遭鞭打和毆打，並被迫長時間爬樹採摘椰子；儘管泰國政府官員堅稱業內這樣的殘酷做法已經停止，但實際情況並非如此。

PETA高級副總裁 Jason Baker 表示 ：「泰國椰奶產業簡直就是一個充斥著虐待和殘酷的污煙瘴氣之地。猴子被鐵鍊拴著，在持續的痛苦和懲罰威脅下被迫爬樹採摘椰子。PETA 要求泰國政府終止業內這種系統性的虐待行為，並呼籲所有人在此之前杯葛購買泰國椰奶產品。」

在泰國椰奶產業裡，瀕危的豚尾獼猴年幼時就被人從棲息地及家人身邊非法擄走。他們被單獨拴著，經常沒有得到適當的食物和水源或可遮風擋雨的庇蔭，對他們而言所有重要的一切都被剝奪。PETA針對泰國椰奶產業強迫奴役猴子工作的內幕，共進行了4次大型調查，當中第3次調查記錄到一名工人毆打一隻尖叫的猴子，將其脖子懸掛起來，然後用繩索抽打他。

一隻據悉被用作繁殖的母猴被鐵鍊單獨拴著，無法獲得水源；其他幼猴則被關在籠子裡受苦。更有椰子採摘工人對調查員表示，這些猴子有時會因為從樹上掉下來或被繩索拉扯而骨折。

The post 動保人士扮演被綁猴子 呼籲泰國禁止椰奶產業奴役猴子 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.