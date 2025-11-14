動力沙被驗出石棉成分 產品經中國進口 澳紐多間學校停課緊急回收︱Yahoo

Kadink Sand（1.3 公斤）

【Yahoo新聞報道】澳洲及紐西蘭多間學校及幼稚園因「兒童遊戲沙」（又稱動力沙）被揭含石棉成分，須全面或局部停課。澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）周三（12 日）勒令回收產品，指部分產品樣本經化驗後驗出透閃石（tremolite）石棉。雖然當局稱石棉釋出成可吸入微粒的風險「低」，但仍可能構成健康隱患。

根據《BBC》報道，紐西蘭商業、創新和就業部（MBIE）呼籲民眾立即停止使用涉事產品及棄置。至今日（14 日），澳洲首都領地至少 15 間學校及 7 間幼稚園全面停課，另有 6 間學校部分停課；昆士蘭亦有一間學校受影響。而在紐西蘭，教育部表示共有 5 間幼教中心及 2 間學校暫時停課。

Creatistics - Coloured Sand（1 公斤）

產品由中國進口

涉事彩色沙產品由中國進口，於 2020 至 2025 年期間在澳洲各地銷售，名單中包括 Kadink Sand（1.3 公斤）、Educational Colours - Rainbow Sand（1.3 公斤）及 Creatistics - Coloured Sand（1 公斤）。

ACCC 表示，經測試後未發現可吸入型石棉（respirable asbestos），除非沙粒經碾碎或壓磨，否則釋出纖維的可能性極低。石棉一旦被吸入，可損害肺部並引致癌症。依澳洲及紐西蘭法例，禁止進出口含石棉產品。

曾用於感官遊戲及手工活動

主要零售商 Officeworks 指，一旦發現產品含石棉，已立即下架有關貨品，並委託獨立機構進行風險評估，結果顯示相關健康風險「可忽略」。紐西蘭方面，MBIE 表示當地正自願回收兩款產品——EC Rainbow Sand（1.3 公斤）及 Creatistics - Coloured Sand（1 公斤） 。

澳洲首都特區教育部長貝莉 Yvette Berry 表示，受影響的產品曾在公立學校用於感官遊戲及手工活動，現階段停課是為了盡快完成檢測與清理。