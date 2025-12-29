動物基金答謝碧姬芭鐸公開生前最後片段

【on.cc東網專訊】有「性感小野貓」之稱的法國60年代性感女神碧姬芭鐸（Brigitte Bardot）法國時間周日於法國南部寓所離世，享年91歲。碧姬的死訊由她成立動物權益基金公布，暫時未公布死因。

除了是影星之外，碧姬亦是動保人士，於1986年為保護動物而成立以其名字命名的「碧姬芭鐸基金」（BBF）。而為紀念碧姬芭鐸，基金今日亦於社交網公開一條向她致敬的片段，其中包括她最後的身影。基金會表示她於39歲之時選擇放棄輝煌的演藝事業，將畢生精力投入動物福利事業和創立的基金會。而基金會指40年來，碧姬在其「BB（碧姬芭鐸）方舟」中救助了超過12,000隻動物。此外，基金會亦於帖文中分享碧姬早前照顧收容所「新成員」名為Urphe的狗隻片段。而基金會於聖誕期間亦分享一張近期拍攝碧姬與拯救回來的流浪狗咀嘴的照片。

