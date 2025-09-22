樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
動物有難 八方支援 多間公司颱風時可暫時收容社區貓狗
【動物專訊】超強颱風「樺加沙」來襲，明日和後日天氣將急劇轉壞，除了很多貓狗場為應付風災而尋求暫托家庭緊急疏散貓狗外，一些社區貓狗都面臨危險，急需救援。一些公司如動物酒店、Party Room、拳館等主動伸出援手，作出「超前部署」，提出可以在颱風期間接收浪浪，助他們安全捱過難關。
Spirit Muay Thai & Fitness 麒．拳館負責人劉先生表示，面對這個可能是香港史上最強颱風，最難捱過的一定是浪浪們，兩隻貓店長和兩隻狗店長都很擔心其他浪浪，因此如有任何志願機構需要地方暫托，都可以聯絡他們，只要自備籠和食物便可以。
劉先生表示，現時灣仔和尖沙咀的場地，可以各自收留30至40隻貓狗。他直言自己都做過貓狗義工，因此想為浪浪出一分力。
位於火炭的Party Room公司Rooffie Party也宣布會在颱風期間開放收留社區貓，負責人蘇先生表示，自己平時有救貓和幫社區貓絕育，現時公司有兩間房，可以收容40至50隻貓，只要提供籠便可以，「反正那幾日都沒生意，盡量幫助多些貓。」
在西營盤和何文田有動物酒店的Pet Villa hk，日前亦宣布會暫時收容義工或街坊所救貓狗，負責人李小姐表示，看到預告說今次颱風威力很強大，因此首次主動暫托貓狗，亦已收到很多動物機構求助，現時尚可以接收數隻小狗和10多隻貓。
動物酒店Dot Dot Dog HK亦提出可暫時接收狗狗，其負責人表示現時該店紅磡分店可以接收最多10隻至15隻狗，希望可以幫到狗狗應付這次颱風。
如有公司或機構可以幫助在颱風期間收容社區動物，可與本報聯絡，本報會代為宣傳，希望有更多動物得到關顧，安全度過這次風災。
颱風下幫助收容社區動物的公司及聯絡方法：
Spirit Muay Thai & Fitness 麒．拳館
地點：尖沙咀、灣仔
可接動物：貓狗
聯絡方法：6223 4002
Rooffie Party
地點：火炭
可接動物：貓
聯絡方法：9220 6950
Pet Villa HK
地點：西營盤、何文田
可接動物：貓狗
聯絡方法：6394 3320
Dot Dot Dog
地點：紅磡
可接動物：狗
聯絡方法：9138 7331
