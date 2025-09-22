【動物專訊】超強颱風「樺加沙」來襲，明日和後日天氣將急劇轉壞，除了很多貓狗場為應付風災而尋求暫托家庭緊急疏散貓狗外，一些社區貓狗都面臨危險，急需救援。一些公司如動物酒店、Party Room、拳館等主動伸出援手，作出「超前部署」，提出可以在颱風期間接收浪浪，助他們安全捱過難關。

Spirit Muay Thai & Fitness 麒．拳館負責人劉先生表示，面對這個可能是香港史上最強颱風，最難捱過的一定是浪浪們，兩隻貓店長和兩隻狗店長都很擔心其他浪浪，因此如有任何志願機構需要地方暫托，都可以聯絡他們，只要自備籠和食物便可以。

廣告 廣告

劉先生表示，現時灣仔和尖沙咀的場地，可以各自收留30至40隻貓狗。他直言自己都做過貓狗義工，因此想為浪浪出一分力。

位於火炭的Party Room公司Rooffie Party也宣布會在颱風期間開放收留社區貓，負責人蘇先生表示，自己平時有救貓和幫社區貓絕育，現時公司有兩間房，可以收容40至50隻貓，只要提供籠便可以，「反正那幾日都沒生意，盡量幫助多些貓。」

在西營盤和何文田有動物酒店的Pet Villa hk，日前亦宣布會暫時收容義工或街坊所救貓狗，負責人李小姐表示，看到預告說今次颱風威力很強大，因此首次主動暫托貓狗，亦已收到很多動物機構求助，現時尚可以接收數隻小狗和10多隻貓。

動物酒店Dot Dot Dog HK亦提出可暫時接收狗狗，其負責人表示現時該店紅磡分店可以接收最多10隻至15隻狗，希望可以幫到狗狗應付這次颱風。

如有公司或機構可以幫助在颱風期間收容社區動物，可與本報聯絡，本報會代為宣傳，希望有更多動物得到關顧，安全度過這次風災。

颱風下幫助收容社區動物的公司及聯絡方法：

Spirit Muay Thai & Fitness 麒．拳館

地點：尖沙咀、灣仔

可接動物：貓狗

聯絡方法：6223 4002

Rooffie Party

地點：火炭

可接動物：貓

聯絡方法：9220 6950

Pet Villa HK

地點：西營盤、何文田

可接動物：貓狗

聯絡方法：6394 3320

Dot Dot Dog

地點：紅磡

可接動物：狗

聯絡方法：9138 7331

The post 動物有難 八方支援 多間公司颱風時可暫時收容社區貓狗 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.