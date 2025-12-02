動物義工廣福邨設「寵物家屬悼念區」 街站連日收大量情緒求助

【動物專訊】大埔宏福苑大火災難，災場搜救工作已近尾聲，但當中的傷痛仍會持續。由獨立義工Ruby、Vincent、寵物家屬情緒支援社工團及連寵拯救隊，在廣福邨設了「寵物家屬悼念區」，讓大火中失去心愛動物的主人悼念和宣泄心中悲痛，另於廣福邨廣義樓設情緒支援站，連日內已收到大量求助，連寵拯救隊義工坦言：「這類需求比想像中龐大。」

「寵物家屬悼念區」原設於廣福邨廣福休憩公園，義工花心思作出布置，只希望失去心愛動物的主人能夠放下自責和愧疚，為走上彩虹橋的動物送上祝福。連寵拯救隊義工表示：「目前獻花數量龐大，需要額外的空間擺放，加上有人蓄意投訴，目前寵物紀念區搬了去大涼亭旁。」

義工表示，悼念區是歡迎各界人士選擇自己的方式寄託思念，但建議市民到訪時不要拆開任何食物包裝，以免食環處職員清場或對現場人士作出警告，「大家都疲勞，不想再見到任何衝突或者不開心的事。」

至於在廣義樓設的情緒支援站，有專門負責處理動物家屬情緒支援的社工及治療師，義工表示現時每日處理大量求助個案，「除了寵物家屬的情緒支援，其他有寵物的市民都有這方面的需求，甚至比想象中龐大。站點設立至今，陪伴過不少家屬進入愛協範圍認領寵物遺體，很多時候需要與愛協進行緊密溝通，亦好感激愛協提供機會大家合作協助市民。」

該站點亦不會拒絕其他類型的求助，例如有長者來申請如何申請津貼等，同時亦有跟進部份生還動物的醫療個案，盼減輕主人負擔，讓他們有空間安心處理其他事情。義工說：「我們收到的求助當中，有部份來自頭一兩日獲救的寵物家屬，可能因溝通問題或現場環境太亂，他們沒有獲得清晰指引，便將需要進行檢查的寵物帶回臨時住所，導致延誤治療。這類個案比較緊急和複雜，亦花費我們不少時間處理跟進。」

由於情緒支援站點附近昨晚發生意外，義工表示今日或稍後時間需要聽從警方安排，移動到其他地點繼續提供服務。

