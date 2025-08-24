動畫《咒術迴戰》必訪11大現實景點！粉絲聖地巡禮攻略一次看

潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
由日本漫畫家芥見下下創作的超人氣作品《咒術迴戰》（呪術廻戦），從 2018 年連載以來，憑藉其獨特的世界觀和引人入勝的角色設定，迅速吸引大量粉絲喜愛，更在 2020 年改編動畫化。而近日，為了慶祝《咒術迴戰》系列動畫 5 週年，以 2023 年第二季動畫重新編排的《劇場版 咒術迴戰 懷玉・玉折》，也將帶領大家重返五條悟與夏油傑在咒術高專的青澀歲月，台灣已確定將於 9 月 5 日上映。
本篇將介紹《咒術迴戰》系列中的現實取景聖地，結合動畫中的重要片段進行導覽，讓你在旅遊時不僅能飽覽美景，還能重溫經典劇情。而事實上，取景地點遠比文章中介紹的還要豐富，畢竟《咒術迴戰》的故事背景設定在現代日本，因此許多場景都非常容易辨認。動畫中許多一閃而過的畫面，即便沒有特別說明或認證，也能輕易發現具有標誌性的建築和地標。由於故事主軸圍繞著「東京都立咒術高等專門學校」，所以取景地點主要集中在東京都區內，非常方便朝聖。本文將著重介紹一些重點及重要劇情發生的場景。
關東地區／東京都區內
👣原宿站東口／竹下通周圍「虎杖、釘崎、伏黑首次集合」
動漫出現片段：動畫第 3 集、漫畫第 4 話
動漫故事來源：五條悟、虎杖、釘崎、伏黑在內的咒術高專一年生，在這裡首次的約定集合地。
是否販售周邊：周圍本就是商店街，有販售動漫週邊。
朝聖難度：★☆☆☆☆（交通非常便利）
地址：東京都澀谷區（Google地圖連結）
朝聖者這樣說：「這就是在咒術迴戰中出現的地點嗎？只可惜舊的檢票口已經拆掉了」
收費：無需門票
👣新宿 Gusto 餐廳「漏瑚展示實力燒死無辜群眾的餐廳」
動漫出現片段：動畫第 5、6 集、漫畫第 12 話
動漫故事來源：被認為是咒靈漏瑚首次在劇中展現實力的餐廳靈感來源。
是否販售周邊：並無販售聯名週邊。
朝聖難度：★☆☆☆☆（交通非常便利）
地址：東京都新宿區（Google地圖連結）
朝聖者這樣說：「內部擺設幾乎和咒術一模一樣」
收費：用餐費用
👣吉祥寺プラザ 映画館「吉野順平首次遇見真人」
動漫出現片段：動畫第 8、9 集、漫畫第 19 話
動漫故事來源：被認為是吉野順平在此遇見真人，以及七海和虎杖一起調查 3 名死狀奇特的高中男屍之地「映畫電影院」（キネマシネマ）。
是否販售周邊：並無販售聯名週邊。
朝聖難度：★★☆☆☆（位於郊區，交通稍遠）
地址：東京都武藏野市吉祥寺本町（Google地圖連結）
朝聖者這樣說：「咒術迴戰裡，前台接待員有點冷淡，但現實的工作人員都很有禮貌，也很友善」
收費：電影票
👣澀谷「澀谷事變開始後的發生地」
動漫出現片段：動畫「澀谷事變」整體主要場景、漫畫第 82 話開始
動漫故事來源：澀谷是《咒術迴戰》中「澀谷事變」開端的主要發生地，事後續故事中重要事件的舞台，有數十個場景都有快速帶過與閃過，基本上漫畫後期的內容，都可以在這裡一次朝聖完。
是否販售周邊：澀谷有許多動漫周邊商店，有機會找到《咒術迴戰》的相關商品。
朝聖難度：★☆☆☆☆（交通非常便利，但人潮眾多）
地址：東京都澀谷區（Google地圖連結）
朝聖者這樣說：「人很多、很擠啊，感覺會像動漫一樣，隨時發生什麼事」
收費：無需門票
👣澀谷 Hikarie／澀谷站「澀谷事變開始後的主要戰鬥地」
動漫出現片段：動畫「澀谷事變」整體主要場景、漫畫第 82 話開始
動漫故事來源：特級咒靈、咒術師們的關鍵戰鬥舞台。虎杖與脹相、禪院直毘人等人的對決，五條悟遭假的夏油傑封印於此澀谷站月台（澀谷站 B5F 副都心線）。 虎杖則是在澀谷站 B4 吞下宿儺手指後醒來，「頭抬太高了」的梗也是在這裡發生。七海犧牲的地點則是澀谷站 B2。
是否販售周邊：舉辦過限時的《咒術迴戰》限定咖啡廳出售周邊商品，周圍也有動漫相關週邊商品。
朝聖難度：★☆☆☆☆（交通非常便利）
地址：東京都澀谷區（Google地圖連結）
朝聖者這樣說：「如果你是原作的粉絲，或許會想起作品中的澀谷站內部」、「最興奮的地方就是我最喜歡的五條悟慢慢走下的地方！」
收費：無需門票
👣博多天神 澀谷南口周圍／宝くじロトハウス 澀谷站井之頭口店「伏黑甚爾追擊伏黑惠之地」
動漫出現片段：動畫「澀谷事變」第 39 話、漫畫第 112 話開始
動漫故事來源：降靈重生的伏黑甚爾開始追擊伏黑惠時的主要戰鬥地點，最終發現伏黑惠是自己孩子後，選擇在此了結自己。
是否販售周邊：澀谷有許多動漫周邊商店，有機會找到《咒術迴戰》的相關商品。
朝聖難度：★☆☆☆☆（交通非常便利）
地址：東京都澀谷區（Google地圖連結）
朝聖者這樣說：「這裡是漫畫、動畫《咒術迴戰》的聖地。 伏黑甚爾」
收費：無需門票
👣Shibuya 109 前「伏黑惠叫出式神魔虛羅vs宿儺之地」
動漫出現片段：動畫「澀谷事變」第 41 話、漫畫第 117 話開始
動漫故事來源：伏黑惠叫出最強大也不可控制的式神魔虛羅，只為了拉春太一起死，卻沒想到宿儺突然出現，為了自己的計劃要讓伏黑惠活命，就只能親自打敗魔虛羅。
是否販售周邊：曾經有《咒術迴戰》快閃店，澀谷有許多動漫周邊商店，有機會找到《咒術迴戰》的相關商品。
朝聖難度：★☆☆☆☆（交通非常便利）
地址：東京都澀谷區（Google地圖連結）
朝聖者這樣說：「我為了咒術的快閃店而來。附近的商店也有賣很多可愛的小東西」
收費：無需門票
👣JR新宿站東口站前廣場／思出橫丁「五條悟和夏油傑決裂之地」
動漫出現片段：動畫「懷玉·玉折篇」第 29 話、漫畫 78 話開始
動漫故事來源：夏油傑因為踏上不同道路而背叛高專成為詛咒師後，首次在廣場上和前夥伴硝子見面的地方。附近的思出橫丁，也是五條悟和夏油傑走上兩條不同道路時最後場景。
是否販售周邊：周圍可能有商店販售動漫相關週邊商品。
朝聖難度：★☆☆☆☆（交通非常便利）
地址：東京都澀谷區（Google地圖連結）
收費：無需門票
東北地區／宮城縣
👣宮城縣仙台第三高等學校「虎杖就讀的高中」
動漫出現片段：動畫第 1 集、漫畫第 1 話
動漫故事來源：虎杖剛開始就讀的高中原型。五條悟開頭買的土產，也是來自仙台市的知名甜點「喜久福」。
是否販售周邊：沒有販售週邊商品。但是「喜久福」曾和《咒術迴戰》聯名過。
朝聖難度：★☆☆☆☆（交通非常便利）
地址：仙台市宮城縣（Google地圖連結）
收費：無需門票，但校內禁止非相關人員進入
中部地區／岐阜縣高山市周邊
👣千光寺、善久寺等寺廟「兩面宿儺原型」
動漫出現片段：貫穿整部作品
動漫故事來源：與劇中重要的角色「兩面宿儺」的參考相關傳說之地。
是否販售周邊：沒賣動畫周邊。
朝聖難度：★★★★☆（位於偏遠地區，需自行交通安排）
地址：岐阜縣高山市（Google地圖連結）
朝聖者這樣說：「如果有看咒術絕對不陌生，千光寺和兩面宿儺有著許多傳說」、「咒術中兩面宿儺的原型」
收費：免費（寺廟參拜）
沖繩地區
👣沖繩海洋博公園「五條悟、夏油傑和天內理子的沖繩之行」
動漫出現片段：動畫「懷玉·玉折篇」第 27 話、漫畫第 70 話開始
動漫故事來源：五條悟、夏油傑拯救天內理子後的沖繩之行日常回憶場景。
是否販售周邊：沒有販售週邊商品。
朝聖難度：★★★★★（需特別安排行程，像是機票及交通花費較高）
地址：沖繩縣國頭郡本部町（Google地圖連結）
收費：公園免費入場，館內設施需要購票
