「動畫界奧斯卡」《安妮獎》提名公布 《KPop獵魔女團》橫掃10項提名稱霸

【on.cc東網專訊】去年於影視串流平台Netflix熱播的韓國女團動畫《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）日前於美國加州舉行的《第31屆Critics Choice頒獎禮》（CCA）連奪「最佳動畫」與「最佳歌曲」兩獎，一眾台前幕後包括有份配音的韓國男星李炳憲都有出席分享榮耀。而話口未完，《KPop》再傳來喜訊，影片於剛公布提名的「動畫界奧斯卡」《安妮獎》（AA）再下一城獲10項最多提名。

除了《KPop》之外，彼思與迪士尼的動畫《外星奇遇記》（Elio）亦同獲10項提名。兩部動畫除了爭「最佳動畫電影」之外，亦爭「動畫電影角色」、「動畫電影角色設計」以及「動畫電影音樂」等獎。而近期橫掃全球票房迪士尼大熱動畫《優獸大都會 2》（Zootopia 2）亦獲「最佳動畫電影」1獎。頒獎禮將於下月21日於美國洛杉磯舉行。

