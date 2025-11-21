動盪市場中進出口商的韌性策略，德益世香港研討會助力進出口商穩健發展

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月21日 - 為助力進出口企業在複雜多變的國際貿易環境中穩健發展，德益世國際保理今日於香港總商會成功舉辦主題為「進出口商的韌性策略：動盪市場中的現金流與信用風險管理」的專題研討會。本次活動特邀外匯風險管理機構Ebury及全球數據與分析領導者鄧白氏共同參與，針對地緣政治衝突、匯率波動與買家信用風險等關鍵議題，為與會企業提供實戰見解與全方位解決方案。



在「從收款延遲到成長資本：解決進出口現金流的完美閉環」專題演講中，德益世助理銷售副總裁朱煒度（Jimmy Zhu）深入分析了當前動盪的貿易環境。他指出，關稅戰持續、進出口波動加劇、市場多元化趨勢明顯，加上買家破產風險上升，使得企業普遍面臨應收賬款週期延長、銀行融資門檻提高、現金流壓力增大等挑戰。



針對這些痛點，朱煒度詳細介紹了德益世的量身定制保理解決方案。該方案可在貨物裝運後48小時內提供高達發票金額90%的預付款，有效緩解企業資金周轉壓力。同時，德益世還提供買方資信風險分析、應收賬款代收服務及靈活調整的信用額度，協助企業優化賬期、降低交易風險。這些服務已覆蓋美國、中東、香港等多個市場，特別適合在多地設有分支機構、傳統銀行融資已無法滿足資金需求的企業。



Ebury HK負責人Kary Kung則聚焦匯率波動對企業利潤的侵蝕問題，解析了2025年外匯市場趨勢與「去美元化」背景下的結算策略。她通過實際案例，展示如何運用遠期合約、分層對沖等工具鎖定匯率成本，並借助全球收款賬戶與本地化支付方案，提升資金效率與出口報價競爭力。



在專題討論環節，德益世、Ebury與鄧白氏三方進一步探討了金融機構協作在風險前置管理中的關鍵作用。鄧白氏行業負責人Charmaine Wong提出，通過全球商業數據與行為風險分析，可實現對歐美買家信用可靠性的精準評估，從源頭降低交易風險。與此同時，德益世的快速融資與Ebury的外匯避險相結合，構建了「信用評估-資金保障-匯率對沖」的全鏈條解決方案，助力企業在挑戰中識別機遇、實現業務突破。



本次研討會吸引了近百名來自製造、貿易、批發及物流等領域的企業代表參與，現場互動熱烈。德益世表示，未來將繼續攜手生態合作夥伴，為香港及亞洲進出口企業提供更本地化、系統化的金融與風控支持，協助客戶在全球市場中建立持久韌性與成長動能。



https://tradewindfinance.com/





https://www.linkedin.com/company/tradewindfinance/





Wechat: 德益世国际保理

關於德益世：

德益世國際保理成立於2000年，總部位於德國，專注於國際貿易融資服務。我們提供的一站式解決方案能為進出口企業加速資金周轉、優化現金流、降低風險，並推動全球貿易發展。憑藉覆蓋全球的業務網絡和多語言專業團隊，我們為世界各地的客戶提供支持。依托25年深耕貿易和金融領域的專業經驗，我們持續為超過20個行業提供定制化融資服務。







