勝利背後的高低起跌｜「香港重劍一哥」何瑋桁
香港男子重劍運動員何瑋桁（Cedric）自小已是一名運動健將，乒乓球、羽毛球、游泳、田徑、足球、划艇、籃球等樣樣皆能，中學時期才開始接觸劍擊的他，到底為何會愛上這項運動呢？「穿上劍擊服的感覺很酷，而且，不少人都將劍擊比喻為『格鬥中的芭蕾舞』，它結合了優雅和格鬥的元素，因此對我來說，劍擊是一項很特別的運動，既新奇又刺激，我亦很享受在比賽中獲勝的快感。」
Text: Monica Lau
Styling: Sol So, Chappie Leung, Chesney Lau
Photo: Matt Hui
Make up: Vinci Tsang
Hair: Matt Chiu
Jewellery: Tiffany & Co.
Wardrobe: Dior
雖然起步比別人遲，但憑藉過人的天賦，再加上持續的努力，何瑋桁踏足劍壇不久，經已在本地及國際青年賽事中嶄露頭角。他坦言，當時曾因年少氣盛而變得驕傲自滿，「隨著年紀漸長，我的心態也成熟了，現在我會不時提醒自己，世界上總有比我更厲害的人。」
2021年，Cedric於「東京奧運」外圍賽失利，成為其運動員生涯中最大的挫敗，亦令他徹底陷入了低潮。「賽前我對自己充滿信心，豈料我竟於16強出局，令我不禁對自己的能力產生懷疑，同時亦對隊友有所愧疚，導致成績一落千丈，自信心亦愈來愈低落，就這樣沉淪了差不多兩年，我的香港排名更瀕臨跌出前10位，無法再留在香港體育學院內訓練。」
渴望尋求突破的Cedric，於是主動向前港隊師兄兼時任香港輪椅劍擊隊教練陸昶名（Nicola）討教，「他很用心地指導我，為我帶來不少啟發，令我開了竅！」在Nicola和隊友的鼓勵下，知恥近乎勇的Cedric決定拼盡全力一搏，他不但比從前更專注投入訓練，更每天主動加操，即使累到走不動，依然堅持比別人多花幾倍時間練習。
皇天不負有心人，Cedric成功從谷底反彈，不但於「杭州亞運」先後奪得個人及團體銅牌，更在「巴黎奧運」的亞洲及大洋洲區資格賽封王，終獲奧運入場券。出戰奧運前夕，他又勇奪「亞洲劍擊錦標賽」金牌，成為香港劍壇史上首位男重亞洲冠軍，成績突飛猛進。「能夠從來自日本、韓國、哈薩克等地的強敵中脫穎而出，對我來說，這是對個人實力的肯定。」
運動員精神亦是讓Cedric得以克服低潮，重新振作的助力之一，「勝敗乃兵家常事，在比賽中獲勝，固然值得高興；但倘若不幸落敗，我會調整自己的心態，繼續努力練習。無論往後的比賽成績如何，最重要是無愧於心。有時候，無論我們如何努力，都未必一定會成功；但是，如果我們不付出努力，當機會來臨時，就無法把握。」Cedric去年7月首度登上奧運舞台，雖然最終32強止步，無緣晉級，但總算全力以赴，搏盡無悔，「真係好想贏」的他賽後接受訪問時更不禁流下男兒淚，令人動容。
Cedric身上有不少刺青，其中他的左腳腳踝上刺了「The man with a new idea is a crank until the idea succeeds.」，原來這正正就是其人生座右銘。「我打劍的方式和姿勢跟一般劍手有點不一樣，有人取笑我的動作很奇怪，又不好看，更有人說我好像一條蛇般閃來閃去；但這就是我的個人風格，我不會理會其他人的看法，在比賽中爭取勝利才是最重要。另一方面，十多年前，很多人都認為當運動員沒有前途，但我卻選擇在中學畢業後成為全職運動員，我相信我可以用自己的能力去改變他人的想法。我以足踝上這句至理名言提醒自己：擁有與別不同的想法的人，難免會被人取笑，但我們不要因此而放棄自己的信念。」
近年，香港運動員愈來愈受注目，不只在運動場上，在時尚界亦同樣發光發亮，不少本地運動員更成為知名時尚品牌的代言人。身形高大的Cedric不時獲邀穿上不同的時裝拍攝造型照，最近更為國際時尚品牌擔任時裝展模特兒，一嚐踏上時裝天橋的滋味。他自言本身愛美，亦喜歡時裝，因此對這些跨界別的合作機會深感興趣，「我很喜歡『行騷』，因為有機會穿上漂亮的服飾，而且，踏上T台行catwalk，感覺有點像我們比賽時出場的時刻，兩者同樣都能展現出個人的自信和魅力。」另一方面，Cedric認為，在不影響訓練和比賽的大前提下，運動員在專業領域以外的多元化發展，有助讓大眾明白當運動員可以有多方面的出路，家長就自然更放心讓子女接觸各種不同類型的運動項目。
Cedric即將出戰假啟德體育園體藝館舉行的「全運會」劍擊項目賽事，他期望能夠發揮出個人最佳水平，並且好好享受比賽，亦希望在個人和團體賽事都可以贏得獎牌。
