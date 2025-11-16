勝利背後的高低起跌｜「香港重劍一哥」何瑋桁

香港男子重劍運動員何瑋桁（Cedric）自小已是一名運動健將，乒乓球、羽毛球、游泳、田徑、足球、划艇、籃球等樣樣皆能，中學時期才開始接觸劍擊的他，到底為何會愛上這項運動呢？「穿上劍擊服的感覺很酷，而且，不少人都將劍擊比喻為『格鬥中的芭蕾舞』，它結合了優雅和格鬥的元素，因此對我來說，劍擊是一項很特別的運動，既新奇又刺激，我亦很享受在比賽中獲勝的快感。」

Text: Monica Lau

Styling: Sol So, Chappie Leung, Chesney Lau

Photo: Matt Hui

Make up: Vinci Tsang

Hair: Matt Chiu

Jewellery: Tiffany & Co.

Wardrobe: Dior

廣告 廣告

雖然起步比別人遲，但憑藉過人的天賦，再加上持續的努力，何瑋桁踏足劍壇不久，經已在本地及國際青年賽事中嶄露頭角。他坦言，當時曾因年少氣盛而變得驕傲自滿，「隨著年紀漸長，我的心態也成熟了，現在我會不時提醒自己，世界上總有比我更厲害的人。」

2021年，Cedric於「東京奧運」外圍賽失利，成為其運動員生涯中最大的挫敗，亦令他徹底陷入了低潮。「賽前我對自己充滿信心，豈料我竟於16強出局，令我不禁對自己的能力產生懷疑，同時亦對隊友有所愧疚，導致成績一落千丈，自信心亦愈來愈低落，就這樣沉淪了差不多兩年，我的香港排名更瀕臨跌出前10位，無法再留在香港體育學院內訓練。」

Cedric Ho

渴望尋求突破的Cedric，於是主動向前港隊師兄兼時任香港輪椅劍擊隊教練陸昶名（Nicola）討教，「他很用心地指導我，為我帶來不少啟發，令我開了竅！」在Nicola和隊友的鼓勵下，知恥近乎勇的Cedric決定拼盡全力一搏，他不但比從前更專注投入訓練，更每天主動加操，即使累到走不動，依然堅持比別人多花幾倍時間練習。

Cedric Ho

皇天不負有心人，Cedric成功從谷底反彈，不但於「杭州亞運」先後奪得個人及團體銅牌，更在「巴黎奧運」的亞洲及大洋洲區資格賽封王，終獲奧運入場券。出戰奧運前夕，他又勇奪「亞洲劍擊錦標賽」金牌，成為香港劍壇史上首位男重亞洲冠軍，成績突飛猛進。「能夠從來自日本、韓國、哈薩克等地的強敵中脫穎而出，對我來說，這是對個人實力的肯定。」

Cedric Ho

運動員精神亦是讓Cedric得以克服低潮，重新振作的助力之一，「勝敗乃兵家常事，在比賽中獲勝，固然值得高興；但倘若不幸落敗，我會調整自己的心態，繼續努力練習。無論往後的比賽成績如何，最重要是無愧於心。有時候，無論我們如何努力，都未必一定會成功；但是，如果我們不付出努力，當機會來臨時，就無法把握。」Cedric去年7月首度登上奧運舞台，雖然最終32強止步，無緣晉級，但總算全力以赴，搏盡無悔，「真係好想贏」的他賽後接受訪問時更不禁流下男兒淚，令人動容。

左至右：蔡俊彦 、佘繕妡、何瑋桁

Cedric身上有不少刺青，其中他的左腳腳踝上刺了「The man with a new idea is a crank until the idea succeeds.」，原來這正正就是其人生座右銘。「我打劍的方式和姿勢跟一般劍手有點不一樣，有人取笑我的動作很奇怪，又不好看，更有人說我好像一條蛇般閃來閃去；但這就是我的個人風格，我不會理會其他人的看法，在比賽中爭取勝利才是最重要。另一方面，十多年前，很多人都認為當運動員沒有前途，但我卻選擇在中學畢業後成為全職運動員，我相信我可以用自己的能力去改變他人的想法。我以足踝上這句至理名言提醒自己：擁有與別不同的想法的人，難免會被人取笑，但我們不要因此而放棄自己的信念。」

（左）蔡俊彦 、（右）何瑋桁

近年，香港運動員愈來愈受注目，不只在運動場上，在時尚界亦同樣發光發亮，不少本地運動員更成為知名時尚品牌的代言人。身形高大的Cedric不時獲邀穿上不同的時裝拍攝造型照，最近更為國際時尚品牌擔任時裝展模特兒，一嚐踏上時裝天橋的滋味。他自言本身愛美，亦喜歡時裝，因此對這些跨界別的合作機會深感興趣，「我很喜歡『行騷』，因為有機會穿上漂亮的服飾，而且，踏上T台行catwalk，感覺有點像我們比賽時出場的時刻，兩者同樣都能展現出個人的自信和魅力。」另一方面，Cedric認為，在不影響訓練和比賽的大前提下，運動員在專業領域以外的多元化發展，有助讓大眾明白當運動員可以有多方面的出路，家長就自然更放心讓子女接觸各種不同類型的運動項目。

（左）佘繕妡 、（右）何瑋桁

Cedric即將出戰假啟德體育園體藝館舉行的「全運會」劍擊項目賽事，他期望能夠發揮出個人最佳水平，並且好好享受比賽，亦希望在個人和團體賽事都可以贏得獎牌。

延伸閱讀：

金牌背後的甜酸苦辣｜「世一」劍擊港將 蔡俊彦

揮桿的藝術｜「香港高球一姐」陳芷澄

Read the latest lifestyle and beauty article about 勝利背後的高低起跌｜「香港重劍一哥」何瑋桁 from Jessica HK

Visit Jessica HK for more lifestyle, beauty, and wellness content from Hong Kong's leading digital magazine.

Want to read the complete article with all images and interactive content?

📖 Read Full Article on Jessica HK →

Get the complete experience with high-quality images, videos, and interactive features on our website.