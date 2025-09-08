勝景遊新疆團再多一人不治 累計兩死兩傷︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】本港旅行社「勝景遊」一個新疆旅行團上周三在獨庫公路發生交通意外，至今日（8 日）再多一名團友不治，令事故累計造成兩死兩傷。

涉事團為「熊貓專列·成都號」豪華列車 18 天行程，團費近 10 萬元，共有 20 名團員。事發當日為行程第 8 日，發生交通意外，導致車上 4 名團員受傷，其中一人當晚傷重死亡，另一人留醫 5 日後，於今日宣告不治。

旅監局表示，兩名受傷的團友現時仍在當地醫院接受治療，並有旅行代理商派員陪同。當局對事故造成傷亡深表哀痛，強調會繼續與旅行社保持緊密聯繫，協助處理後續事宜，並向死者家屬和受傷團友提供一切可行的支援。

入境處則表示，已透過特區駐京辦、旅監局及有關旅行社掌握情況，駐京辦入境事務組亦已派員到達當地，陪同死者家屬處理善後，並提供協助。