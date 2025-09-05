勝景遊新疆旅行團周三發生交通意外 釀一死三傷

【Now新聞台】旅監局證實，勝景遊一個新疆旅行團周三發生交通意外，造成一死三傷。

旅監局周三接獲勝景遊通報，指勝景遊一個上月27日出發的「熊貓專列·成都號」南北疆18天旅行團於周三發生交通意外，導致兩個家庭共四名團友受傷，其中一人不幸離世，其餘三人由領隊陪同下在當地醫院留醫；涉事團友均有購買旅遊保險。

旅監局收到通報後已立即聯絡入境處及新疆相關部門；據他們了解，勝景遊在意外發生後，已即時派遣工作人員前往當地支援，同團其餘16人正由當地導遊陪同繼續行程。

旅監局對意外深感難過，會繼續與勝景遊密切跟進，為涉事團友及家屬提供一切可行的支援和協助。

#要聞