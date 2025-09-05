勝景遊新疆旅行團車禍一死三傷 駐京辦入境事務組已派員到當地協助

【Now新聞台】勝景遊一個新疆旅行團周三在獨庫公路發生車禍，造成一死三傷，駐京辦入境事務組已派員到當地協助。

涉事旅行團是勝景遊「熊貓專列成都號」南北疆18天旅行團，8月27日出發，團費近10萬元；根據行程簡介，會到訪新疆天山天池、賽里木湖等景點。

勝景遊在社交網站發文交代事件，指旅行團周三以四人一車方式在獨庫公路遊覽期間，其中一架車不幸發生車禍，車上四人受傷送院治理，其中一人不幸於當晚離世；勝景遊在意外發生後，即時派遣工作人員前往支援及陪同死者家屬到當地。

勝景遊對意外深感難過，向受影響團友及家屬致以最深切慰問，會與各單位保持緊密聯繫。

旅監局證實周三接獲勝景遊通報旅行團發生車禍，據他們了解，涉事團友均有購買旅遊保險，收到通報後，旅監局已聯絡入境處及新疆相關部門，同團其餘16人正由當地導遊陪同繼續行程。

入境處獲悉事件後，即時透過駐京辦及旅監局了解，亦與勝景遊及當事人家屬取得聯繫；駐京辦入境事務組已派員到當地提供協助，會繼續與涉事單位保持緊密聯繫。

#要聞