勞勃瑞福辭世 影后珍芳達哀悼

（法新社紐約16日電） 好萊塢巨擘勞勃瑞福今晨辭世，曾與他合作多部經典作品的奧斯卡影后珍芳達也表示哀悼，感念他「在各方面都是美好的人」。

勞勃瑞福（ Robert Redford）的公關柏格（Cindi Berger）在聲明中表示，勞勃瑞福今晨在猶他州家中辭世，享壽89歲。

珍芳達（Jane Fonda）說：「今天早上看到鮑勃（Bob，勞勃瑞福）去世的消息，我深感震驚。我無法停止哭泣。他對我意義重大，而且在各方面都是個美好的人。他代表了一個我們必須持續為之奮鬥的美國。」

勞勃瑞福生前以「虎豹小霸王」等電影聞名於世，年輕時外型俊美，曾是家喻戶曉的好萊塢金童，之後更演而優則導，獲得奧斯卡最佳導演獎肯定。