勞勃瑞福辭世 梅莉史翠普稱巨星殞落

（法新社洛杉磯16日電） 好萊塢巨擘勞勃瑞福今晨辭世，曾與他在「遠離非洲」等電影合作過的著名女星梅莉史翠普向他致敬，盛稱他為「巨星」。

梅莉史翠普（Meryl Streep）透過公關向媒體發表簡短聲明表示：「巨星之一殞落，安息吧，我親愛的朋友。」

勞勃瑞福（ Robert Redford）的公關柏格（Cindi Berger）在聲明中表示，勞勃瑞福今晨在猶他州家中辭世，享壽89歲。