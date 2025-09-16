勞勃瑞福逝世 川普：他是當年最紅影星

（法新社華盛頓16日電） 好萊塢傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）今天逝世，享壽89歲。美國總統川普向勞勃瑞福致敬，讚揚他是當年最紅影星。

勞勃瑞福今天在美國猶他州家中去世，他的公關柏格（Cindi Berger）稱勞勃瑞福在睡夢中過世，但未透露具體死因。

川普今天離開白宮準備前往英國進行國是訪問時，記者告知勞勃瑞福的死訊。川普告訴記者：「勞勃瑞福曾有一段時期無人能及。」

他還說：「有一段時期，他是最受歡迎的，我覺得他很偉大。」