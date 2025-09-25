勞工處下月起使用小型無人機協助執法 重點巡查涉高空工作等工地

【on.cc東網專訊】勞工處表示，將於10月起使用小型無人機協助職業安全主任（職安主任）巡查及執法，並會展開小型無人機特別巡查行動，打擊不安全作業。勞工處採用的無人機配備高倍率變焦高清攝錄鏡頭，從空中進行遙距拍攝及錄影，協助職安主任進行巡查及意外調查時蒐集證據。

勞工處稱，將於10月展開小型無人機特別巡查行動，重點巡查涉及高空工作等工地，以遏止不安全作業。如發現有違反職業安全及健康（職安健）法例的情況，會即時嚴厲執法，包括發出「暫時停工通知書」、「敦促改善通知書」及提出檢控，並不會給予預先警告。勞工處會繼續留意科技產品的應用，包括人工智能系統等最新技術發展，並持續透過科技協助執法，以加強法例的阻嚇力。

勞工處處長許澤森表示，職安主任日後可利用小型無人機從高空遙距監察工地，當發現不安全作業時，能即時攝錄搜證，然後再派員進入工地執法。此外，小型無人機亦方便巡查偏遠或難到達的工作地點，大大提升巡查效率。

