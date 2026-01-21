勞工處制裁北河（明河）燒臘飯店 涉招聘外勞違規 明哥稱已轉手否認涉事︱Yahoo

受制裁的店舖為大南街 275 號。（Google Map截圖）

【Yahoo新聞報道】勞工處今日（21 日）公布，3 名僱主被指違反「補充勞工優化計劃」有關本地招聘的規定，並遭施加行政制裁。其中一宗涉及深水埗大南街的「北河（明河）燒臘飯店」，因店名及商業登記資料牽涉長期派飯的「深水埗明哥」陳灼明，事件引起外界關注。

勞工處向《Yahoo新聞》表示，涉事店舖為大南街 275 號，明哥回覆其他傳媒查詢時指，該店鋪早於兩年前已轉手，但新東主並無將餐廳改名，轉讓手續亦未完成。他指，現時已搬到對面大南街 276 號繼續營業，否認與今次事件有關。

兩年前將租約及食肆牌照一併轉讓

勞工處表示，涉事申請人就輸入「廚房幫工」作本地公開招聘時，未有向求職者提供所有已通過勞工處初步甄別的職位空缺，令求職者不接受聘任，處方認為做法等同拒絕聘用合資格的本地求職者。勞工處決定由 1 月 19 日起，拒絕處理該申請人隨後 2 年在計劃下提交的輸入外勞申請，並同時中止處理已提交的申請。

就涉事店舖位置，勞工處回覆查詢時指，相關申請為九龍深水埗大南街 275 號地下的北河（明河）燒臘飯店。

陳灼明稱，受制裁的店舖應為大南街 275 號，並非他現時經營的店舖。他表示，早於約 2 年前因舊舖位出現漏水及加租等問題，已搬到對面大南街 276 號繼續營業，並將原有舖位的租約及食肆牌照一併轉讓予新經營者。

新負責人：轉名未處理完成

不過，資料顯示，「北河（明河）燒臘飯店」的商業登記現時仍由陳灼明持有，登記地址為大南街 278 號。另有公司以大南街 275 號為地址成立，於 2025 年 7 月註冊，董事包括姓何及姓徐人士。

陳灼明亦提到，約 2 個月前曾與新經營者到食環署簽名辦理轉讓手續，但他其後未再跟進程序是否完成，認為或因手續未完成而出現混淆。被指接手舊舖的新負責人何先生亦表示，牌照轉名仍未處理完成。