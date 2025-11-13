勞工處將辦講座 解釋辦公室職業健康及急救常識

【on.cc東網專訊】為提高員工對其職業健康的認識，勞工處將於下周四(20日)舉辦「辦公室僱員的職業健康」講座，解釋危害辦公室員工職業健康的因素及預防措施，並示範和練習工作間運動。講座會於當日下午3時30分，在觀塘社區健康中心大樓地下勞工處職業安全健康中心講座室舉行。

該處另於本月26日舉辦「工作間的急救常識」講座，介紹基本的急救常識，並透過個案講解如何協助及處理在工作間遇上意外事故而受傷的員工。講座於該日下午3時30分在香港中央圖書館演講廳舉行。

以上講座均由勞工處的職業健康護士以廣東話講授，免費入場，但須預先報名。有興趣人士可於網上報名。

