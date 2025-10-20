勞工處招聘會 周三灣仔修頓舉行 提供逾3000職位空缺

不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
【on.cc東網專訊】勞工處將於周三及周四(22日及23日)在灣仔修頓場館舉行「職途無限招聘會」，為求職人士提供逾3,000個職位空缺，其中接近1,900個來自飲食業、零售業及運輸業。招聘會為期兩日，共有超過60間機構參與，每日逾30間機構設櫃位進行即場招聘。
職位類別包括店務經理、當值工程師、客戶服務主任、物流主任、電子商務及市場主任、登記護士、咖啡調配師、廚師、店鋪助理、美容顧問、文員、的士司機、保健員、救生員及保安員等。據悉，約74%的職位為全職空缺，月薪大多介乎12,000至25,000港元；約98%的職位學歷要求為中六或以下，67%無需相關工作經驗，適合不同背景的求職人士。
求職者可於會場即場遞交申請並接受面試，招聘會於灣仔莊士敦道111號修頓場館一樓舉行，近港鐵灣仔站A3出口，時間為每日上午11時至下午5時30分，截止入場時間為下午5時。
