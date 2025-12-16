勞工處招聘會 將軍澳康城社區會堂舉行 提供約1900職位空缺

【on.cc東網專訊】勞工處於12月18日及19日在將軍澳康城社區會堂舉行職途新一頁招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售及其他不同行業的職位空缺。

為期兩日的招聘會共有超過40間機構參加，合共提供約1,900個不同行業的優質職位空缺，其中逾1,400個來自飲食業、零售業、運輸業及物業管理業。招聘會每日分別有超過20間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘。招聘會提供的職位類別相當廣泛，包括當值工程師、餐廳經理、咖啡師、門市營業主任、工程技術員、項目統籌員、航機交接統籌員、院舍護理員、物理治療助理、行李貨運裝卸員、收銀員、售貨員、侍應、廚師、助理人力資源主任、客戶服務主任、物業主任、文員、清潔員、的士司機和保安員等。求職人士如欲進一步了解空缺詳情，可瀏覽勞工處的互動就業服務網站。

在今次招聘會中，約86%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬至2.4萬港元。約95%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約54%的職位空缺毋需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，招聘會將於上午11時至下午5時30分在將軍澳日出康城首都康城社區會堂舉行，每日截止入場時間為下午5時。

