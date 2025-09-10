勞工處辦招聘會 許澤森稱有助僱主請本地工人(謝欣桐報道)

【Now新聞台】勞工處即日起實施新安排，有意申請輸入侍應及初級廚師外勞的僱主，本地招聘四星期期間須參加勞工處主辦的招聘會。新任勞工處處長許澤森稱，過去有僱主反映本地招聘有困難，希望新措施能協助他們。

招聘會在9個勞工處就業中心舉行，有25間食肆參與，招聘侍應及初級廚師有超過800個空缺，求職者到場後填寫表格就可以即場面試。

有來面試的人指已求職三個月，但都找不到。

吳小姐：「貼出了告示指保安員早午晚、中更及通宵更都請人，我立刻打去管理處問，他說請夠了。其實如果請夠人，為甚麼還要貼告示出來？」

勞工處即日起實施新安排，如果僱主想輸入侍應及初級廚師外勞，四星期本地招聘期間，必須每星期參加一次勞工處招聘會。

有工會指，僱主開出的薪金不夠貼市。

飲食業職工總會秘書長黃必文：「例如現在他們聘請侍應，薪金一萬五千多元，實際上一名侍應大約一萬七千至八千元，初級廚師薪金一萬四千多元，其實如果初級廚師最基本都二萬元，所以他的待遇未必吸引到我們的工友。」

勞工處處長許澤森到東九龍就業中心巡視，他指侍應及初級廚師多人失業，同時多食肆要聘請員工，因此舉辦招聘會；又指有僱主反映本地招聘期間有困難，希望招聘會能幫助他們。

勞工處處長許澤森：「可能有些情況是一些求職人士到店舖，發現在資訊溝通出現誤解，或大家期望不一樣，但也同時有一種狀況，有時轉介了的個案到真的面試時，僱主會發現不少求職者實際又不出現。我們今天這個現場立刻面試的安排給一個機會僱主及僱員，大家都對合作機會都有意願的話，現場就可做商討。」

許澤森說，如果僱主在招聘會請不到人，勞工處會訪問曾面試的求職者，確保面試過程客觀、合理，之後才批准輸入外勞的申請。

#要聞