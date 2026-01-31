勞福局指學前康復服務投入逾26億 冀學童順利銜接小學

美國總統特朗普周五在社交平台Truth Social發文，宣布提名聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）為下任聯儲局主席，接替任期於5月15日屆滿的現任主席鮑威爾。沃什被視為較傳統的選擇，期貨市場顯示交易員預期美國聯邦基金利率目標區間將由現時介乎3.5厘至3.75厘，於年底前僅減兩次，至約3厘，仍遠高於特朗普所期望的1厘水平。 期貨炒家料今年僅降半厘 特朗普在帖文中稱，已認識沃什一段長時間，毫無疑問他將成為其中一位偉大的聯儲局主席，甚或是最好的。特朗普提到，他曾會晤現任聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）、貝萊德全球定息收入投資總監里德（Rick Rieder）和其他潛在人選。 現年55歲的沃什於8年前曾競逐聯儲局主席，最後敗給鮑威爾。特朗普於2017年11月提名鮑威爾出掌聯儲局，但他揚言後悔當初的選擇，因鮑威爾沒有聽從他的要求大幅減息。 鷹派前理事 岳父為共和黨金主 2024年11月美國大選後，特朗普的團隊把沃什列為財長及聯儲局主席的潛在人選，其岳父勞德（Ronald Lauder）為化妝品王國雅詩蘭黛（Estee Lauder）繼承人及知名共和黨金主，且為特朗

