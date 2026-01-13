勞聯倡家務助理大掃除時薪達175元或以上

【Now新聞台】有工會調查發現，逾五成家務助理薪金低於120元，期望家務助理在年底大掃除，時薪加至175元或以上。

農曆新年將至，不少人會聘請家務助理大掃除。勞聯去年11至12月期間，問卷調查192個家務助理，當中有56%時薪低於120元，四分一人認為薪酬水平不合理；超過七成人期望年底大掃除，時薪有150元或以上。

勞聯建議大掃除期間時薪應不少於175元，又發現網上有懷疑介紹非法勞工的廣告，影響本地工人生計，期望有關部門加強打擊。

