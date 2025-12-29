勞聯土瓜灣設外賣員休息室，朝9晚10免費開放。(周令知攝)

港九勞工社團聯會於土瓜灣英才賽馬會教育中心，設立外賣員休息室，由早上9時至晚上10時免費開放，同一時間最多容納20人。場內設有免費零食、免費WiFi、樽裝水、手機充電設施及微波爐等，休息室外亦有約20個免費電單車停車位。目前使用休息室毋須認證。有外賣員指，一個月最多收到10張違例泊車的告票，被罰款達3,000至4,000元，佔收入約20%，認為設立休息室，除了有地方為手機充電，更可避免被抄牌。

勞聯主席、立法會議員林振昇表示，外賣員與僱主無僱傭關係，享受不到任何權益或保障，無特定休息地方。內地有不少外賣員休息驛站，惟勞聯與不同商場接洽，認為空間及租金都是一大難題。由於現時設於土瓜灣英才賽馬會教育中心內有閒置廣場，中心每天都有職員上班，加上鄰近土瓜灣、九龍城等食肆聚集地，相信現址能便利送遞員工作。希望今次能起帶頭作用，令政府、領展或大型商場等，日後可以提供類似空間予外賣員休息。

