勞聯指打工仔加薪期望趨審慎 建議企業明年加薪不少於3.5%

【Now新聞台】港九勞工社團聯會公布2025至26年度薪酬趨勢及期望調查結果，建議企業明年加薪幅度不少於3.5%。

勞聯在6至9月期間訪問逾1300名市民，當中超過51%受訪者對公司今年薪酬調整表示不滿意，亦有3成受訪者提到公司正進行小規模裁員。

勞聯主席、立法會議員林振昇表示，往年打工仔期望加薪7%至8%，但今次調查受訪者預期明年加幅只有3%至4%，認為主要與大環境和公務員凍薪有關，建議企業明年加薪不少於3.5%，令打工仔可以追趕兩年的通脹。

立法會議員林振昇：「大部份打工仔被凍薪的時候，通脹也是在繼續，比如說甲類消費物價指數也上升接近2%，巴士公司加價也超過4%，公屋加租也1成，變相打公仔凍薪的時候會追不上通脹，可能會影響其購買力。」

