募集小名！王齊麟甜擁陳詩媛宣布當爸

▲王齊麟甜擁妻子陳詩媛宣布當爸後，親自曬出超音波照在社群募集小名，還先搞笑強調：「先說好不要80」。（圖／王齊麟Threads@chilinwang）

[NOWnews今日新聞] 羽球奧運金牌男神王齊麟與啦啦隊女神陳詩媛（十元），在今年6月登記結婚後，昨（6）日中秋節喜上加喜，於IG曬出超音波照，甜認懷孕超過3個月，火速引發全網熱議，王齊麟也直接在Threads募集孩子的小名，邀請大家集思廣益，但笑喊「先說好不要80」。

王齊麟昨日先祝大家中秋節快樂後，與妻子陳詩媛秀出超音波照，宣布懷孕3個月的好消息，並直接在社群募集孩子小名，「小名募集中，歡迎大家集思廣益，先說好不要80」，讓大家笑翻，並火速給出超多建議，「金牌跟十元，那就叫小金幣好了」、「小起（齊）司（詩）」、「金元寶」等，好奇夫妻倆的最終選擇。

▲陳詩媛（前）懷孕3個月，王齊麟從人夫升格人父當爸爸。（圖／陳詩媛IG@10yuan.0424）

結婚4個月證實懷孕 王齊麟、陳詩媛升格父母

陳詩媛昨日在IG表示：「度日如年的7月8月9月，以後有人陪我一起等他回來了」，被發現藏在文案其中的一張照片，是她拿著超音波照片，被老公王齊麟熊抱著，證實懷孕超過3個月！

王齊麟、陳詩媛2024年交往 今年登記結婚

兩屆奧運羽球男雙金牌國手王齊麟跟陳詩媛（十元）在2024年4月爆出熱戀，後來大方公開認愛，頻頻放閃都讓大家甜翻。兩人也透露在一起的原因，除了原本就認識，經過多次的吃飯巧遇後，互換聯絡方式、進而更了解彼此，決定交往為彼此事業加油。

而在去年12月，王齊麟向女友求婚成功，並於半年後、今年6月在台北市內湖區戶政事務所登記結婚，戀情修成正果，如今喜上加喜宣布懷孕，更是引來外界的祝福。

