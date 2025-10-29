勤灑藥水避蚊蟲 慚祭品未及往年豐 市民盼先人庇祐轉時窮

【on.cc東網專訊】重陽節傳統上要慎終追遠，不少孝子賢孫今日（29日）登高拜山掃墓。記者今日到鑽石山墳場視察，只見拜山人流眾多，但似乎並非人人都一袋二袋祭品，或許受經濟不景影響拜山祭品也手緊。因應黃大仙區出現首宗基孔肯雅熱本地個案，食環署在墳場門外設蚊怕水站，讓市民可自行噴灑。有市民指雖然沒有特別擔心此疫病，但見現場有蚊怕水也特地噴一噴；有市民則指今年祭品價錢與去年相差不遠，但因經濟差有特地「格價」不同店舖買燒豬和雞，花近千港元，今日也會和先人祈求保佑香港經濟轉好。

記者早上約10時到鑽石山墳場，天陰無雨秋風送爽，不少市民一家大細一行十多人到場，部分人手持小量祭品，僅有零星市民帶同豪華燒豬到場拜祭。由於黃大仙區出現基孔肯雅熱本地個案，食環署在現場設有蚊怕水站，並擺放有關基孔肯雅熱的宣傳單張，讓市民自行領取，部分市民見有蚊怕水亦即場取用噴灑。

陳先生表示有留意到基孔肯雅熱的消息，雖然自己不太擔心，但「有蚊怕水咪照噴吓囉，呢個時間啲蚊都活躍啲」，家中平時也有做些防蚊措施，例如蚊香等。今日準備了鮮花、雞、生果等予先人，也有買些紙紮祭品，但就笑言「(紙紮)手機嗰啲就無買，因為先人年紀都比較大，未必識用」，花約200多港元，認為跟往年差不多「因為唔係買好多嘢，個budget(預算)唔係好多。」

陳小姐亦有特地在蚊怕水站噴一噴，她指也在新聞上看到相關消息，但沒有特別擔心，只是平常心「見到就噴吓」今日準備了香燭、生果和紙紮祭品等予先人，共花約300至400港元左右，被問及祭品有否加價，她則指「樣樣都通脹、年年都有加價。」

馮小姐一家十多人一同到場拜山，她指祭品由家人購買，估計花約千港元，包括元寶蠟燭、生果、燒肉和紙紮祭品等，她指有特地買了些新手機、電子器材、手袋等予先人「每年都拜，所以有啲新意咁」由於較多先人要拜祭，一家人會先去飲茶，再到和合石墳場拜祭。對於黃大仙區出現基孔肯雅熱本地個案，她指今日忘記帶蚊怕水，經記者告知她才知道墳場門外有設蚊怕水站，她坦言旁邊有其他防止山火的攤位遮擋，故沒有看見蚊怕水站，「佢無通知又剩，人多可能睇唔到，得一個檔口仔好易忽視咗。」

王先生今年買燒豬和雞共買了980港元，他指雖然今年無加價，但是有先在同區舖頭「格價」，「呢間平少少，往年買另一間基本個價錢係貴啲」，他又指物價上升愈來愈貴，都會向先人禱告，祈求經濟向好、香港繁榮安定、大家開心健康。馬先生也買了許多祭品予先人，花近500港元，以前最多可買700多港元，今年較「手緊」是按分量計算，食物也不打算買太多。

