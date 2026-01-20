包鋼板材廠爆炸增至6死 巨型球體險砸中賓館

【on.cc東網專訊】位於內蒙古包頭市的包鋼板材廠煉鋼作業部一個650立方米飽和水、蒸氣球罐周日（18日）發生爆炸，增至6人死亡，84人受傷在院治療，仍有4人失聯。一個直徑數米的巨型球狀物體落在無人居住的院內，險砸中附近賓館。

包鋼板材廠爆炸事故救援工作正全力推進，共1,192人參與。包頭市消防救援支隊的高級工程師郝海冰周一（19日）表示，救援人員排查受損建築、搜救失聯者，並處置現場易燃易爆殘留物，防止發生次生災害。為了能在黃金72小時救出更多人，目前現場救援採取的有效方法是用儀器、雷達生命探測儀和搜救犬配合相搜救。當地夜間最低氣溫在攝氏零下30度以下，救援隊伍救援條件惡劣，手機更被凍得近乎沒電。

廠區內可見多處建築受爆炸衝擊嚴重受損，部分廠房結構變形，窗戶玻璃大面積碎裂。為保障安全，大片區域已拉起警戒帶隔離，非救援人員禁止進入。爆炸廠區附近的爾甲亥村一處院子可見，一個巨型球狀物體落在院內，此處距離爆炸廠區直線距離達兩公里。院子對開十多米有一間華清賓館，負責人稱受球狀物體落地衝擊，賓館一樓、二樓有幾塊吊頂板都被震掉，要是砸在賓館後果不堪設想。

