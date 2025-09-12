【包點先生】逢星期四及五 長者買蒸飯點心套餐減$3（即日起至優惠結束）

老友記逢星期四/五嚟包點先生，只需出示有效長者咭或樂悠咭，購買蒸飯點心套餐即可減$3，而購買任何3件包類產品亦可享9折優惠！

日期：即日起至優惠結束

地點：包點先生分店

