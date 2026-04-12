匈牙利國會大選 在野領袖：對勝選審慎樂觀

（法新社布達佩斯12日電） 匈牙利在野的尊重與自由黨領袖馬格雅於今天國會選舉投票結束後表示，對勝選抱持「審慎樂觀」態度。

馬格雅（Peter Magyar）於投票率創下這個中歐國家歷史新高的這場投票落幕之後告訴記者：「當然，我們很清楚，也看過最新的民調。」

「基於這些資訊，以及投票率數據和我們收到的各項訊息，我們感到樂觀，或者說，是審慎樂觀。」

今天投票於當地時間晚間7時結束。截至傍晚6時30分的投票率達77.8%，高於2002年所創70.5%的歷史紀錄。分析人士認為，這樣的高投票率可能有利於馬格雅。